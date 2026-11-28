La Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) informa a residentes, visitantes, prestadores de servicios turísticos y operadores náuticos que el Muelle La Bodeguita operará con normalidad una vez concluya la prueba de natación del IRONMAN 70.3 Cartagena en la Bahía de las Ánimas y la autoridad marítima habilite el zarpe de embarcaciones hacia la zona insular, lo cual se estima sea cerca de las 9:00 a.m.

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El tramo de natación, que tiene su punto de partida en el sector del muelle y se desarrolla en la Bahía de las Ánimas, se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación entre la Alcaldía de Cartagena, Corpoturismo, la Dirección General Marítima (DIMAR) y Guardacostas, permitiendo que, al finalizar la competencia acuática, se restablezca de manera ordenada la operación náutica, dando paso a las disciplinas de ciclismo, en la Avenida Santander y Vía al Mar, y atletismo, en el Centro Histórico.

Cartagena, referente del turismo deportivo internacional

La realización del IRONMAN 70.3 reafirma a Cartagena de Indias como uno de los destinos más atractivos y preparados para el turismo deportivo a nivel global, compartiendo vitrina internacional con plazas emblemáticas como Niza (Francia), Cozumel (México) y Hawái.

La llegada de triatletas de alto rendimiento provenientes de más de 50 países, acompañados de sus equipos técnicos, familias y aficionados, dinamiza la cadena de valor turística, impulsa la ocupación hotelera, fortalece la gastronomía local, dispara los servicios turísticos del comercio informal y proyecta la capacidad logística de La Heroica para albergar eventos deportivos de gran formato.

El único muelle autorizado para el zarpe seguro hacia la zona insular

Corpoturismo reitera que el Muelle La Bodeguita es el único muelle autorizado para el zarpe seguro de embarcaciones con destino a la zona insular de Cartagena, garantizando condiciones de control, formalidad y seguridad tanto para los viajeros como para la operación marítima.

“El Muelle La Bodeguita es un espacio único en Colombia y un verdadero patrimonio náutico de nuestra ciudad. Es el terminal que permite a los turistas y visitantes vivir de manera segura y organizada la experiencia marinocostera del Parque Nacional Natural Corales del Rosario, así como acceder a una amplia y variada oferta de establecimientos, entre hoteles y clubes de playa en Tierrabomba. Contar con una operación náutica ordenada, en armonía con grandes eventos de ciudad como el IRONMAN 70.3, ratifica que Cartagena sabe recibir al mundo con logística, calidad y hospitalidad”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Corpoturismo invita a los viajeros y operadores a consultar los horarios y disposiciones de zarpe a través de los canales oficiales y a seguir disfrutando de la oferta náutica, cultural y deportiva de Cartagena de Indias con responsabilidad y en establecimientos formales.