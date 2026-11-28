La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía sobre las medidas de movilidad que se implementarán con motivo de la realización del desfile infantil Navidad Mar Adentro, con el propósito de garantizar la seguridad de los participantes y asistentes, así como el ordenamiento del tránsito en la zona.

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Para la organización y alistamiento del desfile se habilitará la carrera séptima, en el tramo comprendido entre la carrera quinta y la avenida Piñango, espacio que será utilizado para la ubicación de los vehículos que acompañarán el recorrido de los niños participantes.

El desfile se desarrollará sobre la calle quinta, iniciando en la carrera séptima y avanzando hasta la carrera 14, donde finalizará el recorrido.

Adicionalmente, una vez concluya el desfile, se contempla el cierre de la carrera 14, entre calle quinta y calle sexta, debido a la posible acumulación de peatones en este sector. Esta medida busca prevenir situaciones de riesgo y facilitar la circulación segura de los asistentes.

El DATT garantizará el acceso a la carrera 14, entre la avenida Piñango y la calle sexta, mediante un paso controlado, de acuerdo con las condiciones de movilidad y seguridad del momento.

El DATT le recuerda a los conductores que prohíbe el parqueo de vehículos sobre Calle 5ta entre Cra 7ma y 14.

La Alcaldía de Cartagena y el DATT invitan a conductores, residentes y demás actores viales a tener en cuenta estas medidas, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y, en lo posible, tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Estas acciones buscan garantizar que los niños y sus familias disfruten de esta actividad en condiciones seguras, priorizando siempre la protección de la vida y la movilidad de todos.