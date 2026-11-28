La administración del centro comercial Mall Plaza Cartagena entregó detalles sobre el incidente registrado en el parqueadero subterráneo, donde el desprendimiento de varias tuberías y la acumulación de agua, generaron momentos de preocupación entre visitantes.

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A través de un comunicado oficial, el establecimiento explicó que la situación habría sido provocada por un vehículo particular, que ingresó al estacionamiento transportando elementos que superaban la altura máxima permitida para circular por esa zona.

Según la explicación, el automotor habría impactado una red de tuberías destinadas al transporte de aguas frías y de condensación, ocasionando que varias de estas estructuras se desprendieran.

Frente a lo ocurrido, la administración confirmó que no se reportaron personas heridas y dijo que activó los protocolos de seguridad y recuperación para atender la emergencia y controlar las afectaciones.

Asimismo, indicó que el centro comercial mantiene sus actividades habituales, mientras avanzan las labores para reparar los daños.