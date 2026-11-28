A través de su Presidente, Antonio Quinto Guerra, tomaron juramento de posesión los nuevos dignatarios de la rectora departamental del softbol, Juan Arraut Camargo como Vicepresidente, además del reconocido empresario cartagenero Jesús María Villalobos en el cargo de Vocal.

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En el acto realizado en el salón múltiple de la institución U Mayor, también se tomó juramento a las comisiones Técnica y de Disciplina y juzgamiento de la Liga de Sóftbol de Bolívar.

El nuevo vicepresidente, Juan Alberto Arraut Camargo, es Publicista especialista en Gerencia de Mercadeo y Magíster en Administración, desde el año 2022 se desempeña como Rector de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena.

“Queremos trabajar unidos, sumar fuerzas en este órgano de administración que preside Quinto Guerra, para abrir puertas a nivel empresarial y gubernamental y poder fortalecer los procesos de la Liga, siendo uno de los retos principales mantener el título nacional en la trama femenina y volver al podio del sóftbol masculino en los próximos Juegos nacionales”, manifestó Juan Arraut, Vicepresidente de la Liga de Sóftbol.

La comisión técnica está integrada por los señores Pascual Salgado, Martín Haydar, Martín Cabarcas, Eduardo Zauda, Néstor Redondo y Jazmín Lian.

La comisión de disciplina y juzgamiento de la Liga de Sóftbol de Bolívar la integran Humberto Ceballos, Luis Cano y Eduardo Sanjur.

“Lo primero es reorganizar la liga y ganar la credibilidad entre los deportistas, entrenadores y quienes apoyan está importante disciplina deportiva para todos los bolivarenses. En este órgano de administración somos gente que hemos trabajado antes en el deporte y vamos a trabajar juntos por mantenernos entre los mejores de Colombia”, acotó Antonio Quinto Guerra, Presidente de la Liga de Sóftbol de Bolívar.