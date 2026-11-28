Una celebración que se desarrollaba en el corregimiento Colinas de Venao, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, terminó en un episodio de violencia que dejó como saldo un hombre muerto y otras dos personas heridas.

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El hecho ocurrió cuando, por razones que hasta el momento se desconocen, se desató una riña entre varios de los asistentes a la fiesta.

En medio del enfrentamiento, un hombre identificado como Osvaldo fue atacado con un cuchillo. La misma arma habría sido utilizada para lesionar a otras dos personas que también resultaron involucradas en el hecho.

Según la información conocida por Caracol Radio, varias personas intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, Osvaldo falleció poco después de la agresión, debido a la gravedad de las heridas. El hombre fue trasladado hasta El Carmen de Bolívar, pero llegó sin signos vitales.

Su cuerpo fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes, mientras se espera que las autoridades establezcan las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento.

Por ahora, no se tiene información precisa sobre el estado de salud de los otros dos heridos, ni sobre posibles capturas relacionadas con este caso.