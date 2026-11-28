Durante la audiencia de imputación de cargos realizada en el Juzgado 021 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, el fiscal del caso reveló apartes de una conversación que habría sostenido uno de los detenidos con un rehén, donde contaba que el robo llevaba planeándolo desde 2021.

Aunque no se pudo establecer si fueron palabras de Juan Camilo Torres Manco, Jhon Albeiro Mejía Blandón (capturados) o Jailer Humberto Muñetón Zapata, abatido en el suceso, es un argumento que se conoció en la diligencia.

“Él también me empezó a decir que ese golpe lo tenía planeado hace cinco años y que lo iban a realizar hace tres meses, pero que varios se le retiraron y le tocó buscar gente de apoyo. Que también había personas de alto rango afuera que lo apoyaba y policías también que estaban afuera. Al rato empiezan a repartir tareas y a mí me dicen que tenía que buscarles un bonfiest con soda. A otras personas le dicen que tenían que servirles tragos y mecatos a disposición”, dijo el funcionario del ente acusador.

El testimonio hace parte de la investigación que adelanta el ente acusador, y será clave para justificar una medida de aseguramiento contra los dos capturados.