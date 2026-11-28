La espera de miles de cartageneros interesados en montarse en los nuevos buses y que diariamente utilizan TransCaribe está a punto de terminar. Este lunes 30 de noviembre, los usuarios y visitantes de la ciudad podrán comenzar a disfrutar de la nueva flota adquirida por el Distrito, una apuesta histórica por mejorar la calidad del servicio y transformar las condiciones de movilidad de la gente.

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Además, todo el sistema, en celebración de este hito de ciudad, será gratuito para los miles de usuarios que usan el sistema a diario. El alcalde, por su parte, regalará 200 tarjetas cargadas.

Así lo anunció el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, durante una visita al Patio Portal de TransCaribe, donde revisó los últimos vehículos que llegaron a la ciudad y supervisó los avances del proceso de alistamiento de la nueva flota.

“Este 30 de noviembre los cartageneros y visitantes van a poder usar, disfrutar y gozar de un mejor servicio. Estamos cumpliéndole a la gente con una inversión que representa un cambio importante para TransCaribe y para la movilidad de nuestra ciudad”, destacó el mandatario.

La adquisición de 55 buses nuevos constituye una compra inédita desde el inicio de la operación de TransCaribe, que comenzó su etapa pedagógica el 17 de noviembre de 2015. Se trata de una renovación de flota que busca responder a las necesidades de los usuarios, fortalecer la capacidad operativa del sistema y ofrecer mejores condiciones de viaje.

Una apuesta por la calidad de vida de los cartageneros

Para el alcalde Dumek Turbay, la llegada de estos vehículos representa mucho más que la modernización de un sistema de transporte. Es una apuesta social que busca mejorar la vida cotidiana de miles de personas que dependen de TransCaribe para llegar a sus lugares de trabajo, estudiar, acceder a servicios de salud y cumplir con sus actividades diarias.

La incorporación de nuevos buses permitirá fortalecer la operación, mejorar las condiciones de comodidad y ampliar la capacidad de movilización, contribuyendo a que los usuarios puedan contar con un servicio más acorde con las necesidades de una ciudad que continúa creciendo.

La nueva flota también responde a una de las principales demandas de los pasajeros: contar con vehículos más cómodos, con aire acondicionado, mejores condiciones de accesibilidad y tecnología que contribuya a una experiencia de viaje más segura y agradable.

“Esta inversión tiene un propósito muy claro: que la gente sienta que TransCaribe mejora, que pueda movilizarse en mejores condiciones y que tenga un sistema de transporte que esté a la altura de lo que merece Cartagena”, es el mensaje de la Administración Distrital.

55 buses nuevos para fortalecer el sistema

La nueva flota está conformada por 49 vehículos a gas natural vehicular (GNV) y seis eléctricos, distribuidos en diferentes tipologías para responder a las necesidades de las rutas troncales, alimentadoras y complementarias.

La adquisición incluye:

* 5 buses articulados a GNV: vehículos de 18 metros de longitud, con capacidad para más de 160 pasajeros, aire acondicionado de gran capacidad, silletería ergonómica y elevador para personas con movilidad reducida.

* 27 buses padrones a GNV: vehículos de 12 metros, con capacidad para más de 90 pasajeros, destinados a fortalecer los servicios troncales y alimentadores. Cuentan con pantallas informativas, sistema de sonido, cámaras de seguridad y dispositivos de conteo de pasajeros.

* 17 busetones a GNV: vehículos compactos de 8,5 metros, con capacidad para más de 50 pasajeros, que funcionan como articuladores barriales y permiten fortalecer la conexión con diferentes sectores de la ciudad. Cumplen con la normativa ambiental Euro VI.

* 6 buses eléctricos: tres padrones y tres busetones, que incorporan por primera vez tecnología de cero emisiones directas al sistema de transporte masivo de Cartagena.

Los 17 busetones a GNV comenzaron a operar en agosto pasado, fortaleciendo las rutas alimentadoras y complementarias. Con la incorporación progresiva de los demás vehículos, el Distrito continúa avanzando en el propósito de mejorar la cobertura y capacidad del sistema.

Cartagena avanza hacia una movilidad más sostenible

Durante la visita, el alcalde también revisó los primeros seis buses eléctricos de TransCaribe, que ya se encuentran en el Patio Dos del operador para completar su proceso de alistamiento y puesta a punto.

Estos vehículos representan un avance importante en materia ambiental, pues funcionan sin emisiones directas y ofrecen una operación silenciosa, contribuyendo a reducir la contaminación atmosférica y auditiva.

Los buses eléctricos cuentan con una autonomía mínima anunciada de 250 kilómetros por carga, sistemas de refrigeración líquida, frenos ABS, aire acondicionado, Wi-Fi, puertos USB, cámaras de seguridad y dispositivos de información al usuario. La subestación eléctrica donde se cargan estos vehículos es inédita en Cartagena.

Además, disponen de rampas para personas con movilidad reducida, lo que fortalece el compromiso del sistema con una movilidad más accesible e incluyente.

La incorporación de estos vehículos se suma a la trayectoria ambiental de TransCaribe, que desde sus inicios ha operado con gas natural vehicular y que ahora da un nuevo paso hacia la diversificación de sus tecnologías de propulsión.

Una nueva etapa para TransCaribe

Con esta compra, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay avanza en el cumplimiento de su compromiso de fortalecer el sistema de transporte masivo y mejorar las condiciones de movilidad de los cartageneros.

La llegada de los nuevos buses representa una oportunidad para recuperar la confianza de los usuarios, mejorar la experiencia de viaje y consolidar un sistema que responda a las necesidades de una ciudad que merece un transporte público moderno, eficiente y digno.

El próximo 30 de noviembre marcará un nuevo momento para TransCaribe y sus usuarios: el comienzo de una etapa en la que la renovación de la flota se traducirá en mejores condiciones de movilidad para miles de cartageneros y visitantes.