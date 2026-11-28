Bayunca y Pontezuela atraviesan una transformación sanitaria sin precedentes para sus habitantes. La construcción del sistema de alcantarillado, que permitirá llevar la cobertura del 0 al 100 % en ambos corregimientos, registra actualmente un avance físico general del 32 %.

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El proyecto, que beneficiará a más de 26 mil habitantes, es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. Se trata de una de las intervenciones de saneamiento básico más importantes para la zona corregimental, pues permitirá resolver una problemática que durante décadas ha afectado la calidad de vida de estas dos poblaciones: la falta de un sistema de alcantarillado y la convivencia cotidiana con aguas residuales.

El alcalde Dumek Turbay Paz ha insistido en que esta obra debe ejecutarse con los más altos estándares de calidad y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, para garantizar un óptimo acceso a los servicios públicos esenciales en estas dos comunidades.

Así va esta obra de alta complejidad técnica

El proyecto comprende la construcción de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) en Bayunca y Pontezuela, las redes internas de alcantarillado en ambos corregimientos y los sistemas de impulsión que permitirán transportar las aguas residuales hacia su disposición correspondiente.

A la fecha, la EBAR de Bayunca registra un avance del 18 %, mientras que la de Pontezuela alcanza el 19 %. En cuanto a los sistemas de impulsión, el tramo Bayunca-Pontezuela presenta un avance del 40 %, con más de 2.850 metros de tubería instalados; por su parte, la impulsión Pontezuela-Punta Canoa alcanza el 62 %, con más de 6.730 metros de tuberías.

En las redes internas, Bayunca registra un avance del 18 % y Pontezuela del 21 %. Estos componentes, en conjunto, representan el 32 % de ejecución física general del proyecto.

La magnitud de esta intervención implica importantes desafíos de ingeniería, debido a las excavaciones profundas, instalación de redes, construcción de registros domiciliarios y cámaras de inspección, además de las estaciones de bombeo que tendrá cada corregimiento. Todas estas actividades se desarrollan bajo estándares ambientales y de seguridad industrial.

Cuando entre en funcionamiento, este sistema permitirá que Bayunca y Pontezuela pasen de no contar con cobertura de alcantarillado a tener acceso total al servicio. Su culminación significará un cambio fundamental para miles de familias, con mejores condiciones sanitarias, ambientales y de salud pública.