Cuba y Rusia firmaron un memorando de entendimiento para diversificar la producción automotriz en la isla con el ensamblaje de coches todoterrenos de la marca UAZ, además de vehículos eléctricos y automóviles de pasajeros de bajo costo, informaron este sábado medios estatales.

Representantes de la empresa rusa ECHO-EXPORT y de la compañía cubana EISA firmaron el memorando que prevé la creación de una asociación económica, en la cual se contempla también la creación de servicios de garantía y atención posventa.

Esta asociación económica se encargará además, del abastecimiento de repuestos, equipos y herramientas para talleres, así como de la transferencia de conocimientos y tecnologías entre ambas partes.

El acuerdo fue firmado en el marco de la 42.ª Feria Internacional de La Habana (Fihav), que se desarrolló esta semana de forma virtual y en la que se anunciaron 2.000 millones de dólares de capital de inversión en Cuba.

Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo fabricante ruso anunció “la suspensión de la producción de los modelos Patriot y Pickup en la isla, debido a la profunda crisis energética”, puntualizó el artículo esta jornada del diario estatal Cubadebate.

La instalación, ubicada en la planta de EISA, inició sus actividades en abril de 2025, con una capacidad prevista de hasta 500 unidades al año ensambladas con piezas procedentes de Rusia; pero la situación energética en Cuba afectó el proceso y solo se lograron “varias decenas de todoterrenos”, según las fuentes oficiales que no detallaron dichas cantidades.

Cuba y Rusia son aliados tradicionales desde la época soviética y han impulsado en los últimos años su relación bilateral.

Durante un foro empresarial celebrado este mes en la Cámara de Comercio e Industrias rusa en Moscú, el viceprimer ministro del país euroasiático, Dmitri Chernishenko, aseguró que el intercambio comercial entre su país y Cuba aumentó aproximadamente un tercio entre enero y agosto de 2026.

Rusia envió al país caribeño en marzo pasado el petrolero Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo, el único en entrar a la isla este año, en medio de la grave crisis energética y el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos al país caribeño desde enero.