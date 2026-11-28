Con una programación especial en el marco de la celebración de la independencia de Cartagena de Indias, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones, realizará la jornada de entrada gratuita para nacionales colombianos este domingo 29 de noviembre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresa “El programa de entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas se ha consolidado como el plan favorito de las familias cartageneras por varias razones, primero por su realización constante y fija los últimos domingos de cada mes, excepto enero y diciembre; y segundo por la oferta cultural, artística y pedagógica gratuita con artistas que elegimos mediante convocatorias de estímulos; lo que que permite un acceso libre que además genera conocimiento, valoración y apropiación social del patrimonio cultural”.

La agenda para cerrar el mes de la Independencia de Cartagena de Indias en el Castillo de San Felipe de Barajas, se inicia a las 10:00 a. m. con el taller pedagógico ‘Soy Bullerengue: voces, ritmos y sonoridades del Caribe’, en el tendal del Hospital de Tropas. Continuará a las 11:00 a. m. con la obra de teatro ‘Chambacú’, en el Bonete de la fortaleza.

A las 3:00 p. m. se llevará a cabo el taller de danzas tradicionales de Bolívar (cumbia y bullerengue), mientras que a las 3:30 p. m. los asistentes podrán apreciar la presentación musical ‘Músicas del Caribe’, también en el Bonete. La programación finalizará a las 4:00 p. m. con la videoinstalación ‘Extramuros’ en la batería de la Redención.

Los interesados en participar de la jornada de entrada gratuita para nacionales colombianos deberán presentar su cédula de ciudadanía en la entrada, igualmente la Etcar recomienda a los visitantes usar ropa fresca, zapatos cómodos, protección solar y mantenerse hidratados.