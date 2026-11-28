En el marco de las acciones que adelanta para combatir las pérdidas de energía y promover el uso legal del servicio, Afinia, filial del Grupo EPM, detectó una conexión ilegal en un inmueble ubicado en el barrio Castillogrande, en Cartagena, una zona residencial reconocida por su alto perfil socioeconómico.

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Durante la inspección se evidenció una irregularidad en la conexión eléctrica que permitía el consumo de energía sin el debido registro y facturación. De acuerdo con la información obtenida, el inmueble presenta una energía dejada de facturar de 5.901 kWh, lo que representa un valor aproximado mensual de $6.255.060 antes de la facturación correspondiente. Adicionalmente, registra una deuda acumulada de $37.349.960.

Este hallazgo pone de manifiesto que las conexiones ilegales y el uso irregular de la energía son situaciones que pueden presentarse en cualquier sector de la ciudad, independientemente de su estrato o capacidad económica, y que afectan la sostenibilidad del servicio eléctrico.

Afinia reitera que el consumo de energía sin autorización constituye una práctica que impacta las finanzas de la compañía, dificulta la prestación eficiente del servicio y afecta a los usuarios que cumplen oportunamente con sus obligaciones.

La compañía continuará desarrollando inspecciones y acciones de control en Cartagena y los municipios de Bolívar, con el propósito de detectar irregularidades, recuperar energía consumida y promover una cultura de legalidad, responsabilidad y uso eficiente de los recursos eléctricos.