Con el propósito de enriquecer la estadía de los triatletas, equipos técnicos, familiares y acompañantes que se dan cita en la ciudad con motivo del Ironman Cartagena 70.3, Corpoturismo invita a ciudadanos y visitantes a utilizar su Cuponera de Descuentos, una herramienta digital y gratuita diseñada para facilitar el acceso a la oferta turística de la Heroica.

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A través de esta herramienta oficial, los asistentes al evento deportivo pueden consultar promociones, tarifas especiales y beneficios en 28 establecimientos afiliados, organizados en tres grandes segmentos para complementar la experiencia antes, durante y después de la competencia:

* Pasadías: Opciones de hospedaje, planes de descanso, pasadías, beneficios en noches de alojamiento, desayunos y servicios de bienestar en sectores estratégicos como el Centro Histórico, Getsemaní, Bocagrande, El Laguito, Manga, Cielo Mar, la Zona Norte e islas cercanas.

* Gastronomía: Una variada propuesta gastronómica ideal para recargar energías o celebrar en compañía, con descuentos a la carta, menús del día, brunch, desayunos, ceviches, happy hours y promociones en bebidas o experiencias gastronómicas en zonas como Getsemaní, el Centro Histórico y El Cabrero.

* Tours insulares y en el Centro Histórico (16 establecimientos): Experiencias náuticas, pasadías en islas y playas del Caribe, recorridos históricos y culturales, walking tours, paseos al atardecer por la bahía y planes en beach clubs o agencias operadoras.

¿Cómo acceder a la Cuponera?

“Invitamos a todos los competidores, familiares e invitados del Ironman Cartagena 70.3 a revisar las condiciones y disponibilidad de cada oferta directamente en el portal oficial: https://cup.cartagenadeindias.travel/portal. Deben elegir la categoría de tu interés, obtener su cupón sin costo y vivir Cartagena más allá de la carrera. La Cuponera es una manera de vinculación para que quienes vienen atraídos por el turismo deportivo conozcan la amplia variedad de servicios que la ciudad tiene para sus visitantes, e invitamos a competidores, acompañantes y turistas a que aprovechen masivamente los descuentos y beneficios durante el domingo, cerrando con broche de oro su paso por Cartagena de Indias”, expresó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.