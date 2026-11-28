De un diagnóstico de autismo a construir su propio camino en el mundo laboral.

La historia de un joven cartagenero que inspiró el nacimiento de Inclusivo Fundación y hoy demuestra que, con oportunidades, formación y los apoyos necesarios, es posible desarrollar capacidades y construir un proyecto de vida.

¿QUIÉN ES ANDRÉS FELIPE?

Andrés Felipe Acevedo Guardo, conocido cariñosamente como ‘Pipe’, es un joven cartagenero con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), nivel 1. Es un hombre con sueños, intereses, capacidades y un proyecto de vida que ha venido construyendo a través de la formación, la perseverancia y el acompañamiento de su familia.

Su historia representa mucho más que un diagnóstico. Es la historia de un joven que ha recorrido un camino de aprendizajes, retos y oportunidades, demostrando que las personas con discapacidad pueden desarrollar habilidades, asumir responsabilidades y participar activamente en la sociedad cuando encuentran los apoyos adecuados.

Su proceso ha requerido acompañamiento, paciencia, orientación y espacios que le permitan aprender desde sus propias capacidades. Su familia ha sido fundamental en este recorrido, creyendo en sus posibilidades y trabajando para que pueda alcanzar mayores niveles de autonomía e independencia.

DE LA FORMACIÓN A LA INCLUSIÓN LABORAL

‘Pipe’ ha construido su camino a través de diferentes experiencias educativas y formativas.

Entre 2021 y 2025 adelantó su proceso de educación media y culminación de bachillerato. También ha participado en procesos de formación del SENA en el área de cocina y recibió formación complementaria en la Universidad de Cartagena en panadería, mesa y bar, repostería y pizzería.

Adicionalmente, ha avanzado en el aprendizaje del idioma inglés y ha fortalecido sus competencias mediante experiencias prácticas en ambientes reales de trabajo.

Su interés por la gastronomía encontró una oportunidad para convertirse en un proyecto laboral.

Actualmente, Andrés Felipe se desempeña como Auxiliar de Pastelería en el Hotel Dreams Karibana, un reconocido establecimiento hotelero de Cartagena, donde continúa desarrollando sus habilidades y adquiriendo experiencia en el sector de la hospitalidad.

Su vinculación laboral representa un paso importante en su proyecto de vida: cumplir responsabilidades, trabajar en equipo, aprender de sus compañeros, desarrollar competencias y avanzar hacia una mayor independencia.

No se trata de mostrarlo como alguien que venció su diagnóstico, porque el autismo hace parte de su vida. Se trata de mostrar cómo, reconociendo sus necesidades de apoyo y potenciando sus capacidades, ha logrado abrirse camino en el mundo laboral.

EL HIJO QUE INSPIRÓ EL NACIMIENTO DE INCLUSIVO FUNDACIÓN

La historia de Andrés Felipe tiene una particularidad: él es la razón que motivó a su madre, Karen Guardo Bustamante, a crear Inclusivo Fundación.

Karen, madre cuidadora y directora ejecutiva de la organización, vivió de cerca las inquietudes y los desafíos que enfrenta una familia cuando recibe un diagnóstico de discapacidad. Las preguntas sobre el futuro, la educación, la autonomía y las oportunidades laborales de su hijo la llevaron a comprender que muchas otras familias atravesaban situaciones similares.

Lo que comenzó como la búsqueda de oportunidades para ‘Pipe’, terminó convirtiéndose en un proyecto social que hoy acompaña a más de 129 familias, y ha contribuido a la vinculación laboral de 20 jóvenes en Cartagena.

Inclusivo Fundación nació de la experiencia de una madre que decidió transformar sus miedos, en oportunidades para otros jóvenes y sus familias.

Su propósito es formar para la vida, fortalecer habilidades, promover la autonomía y generar oportunidades de formación vocacional e inclusión laboral.

‘Pipe’ es el origen de esta historia y una inspiración permanente para continuar trabajando por una sociedad en la que las personas con discapacidad tengan oportunidades reales de participación.

LA MIRADA DE UNA MADRE

“Andrés Felipe es mi hijo, pero también es el origen de todo lo que hoy hemos construido con Inclusivo Fundación. Cuando llegó su diagnóstico, tuve muchos miedos y muchas preguntas. No sabía qué iba a pasar con su futuro, si podría estudiar, trabajar, ser independiente y encontrar un lugar en la sociedad. Con el tiempo entendí que no podía mirar solamente lo que le costaba hacer, sino descubrir todo lo que podía aprender y desarrollar si encontraba los apoyos adecuados“, dijo Karen Guardo Bustamante, Madre cuidadora y directora ejecutiva de Inclusivo Fundación.

UN MENSAJE PARA CAMBIAR LA MIRADA SOBRE LA DISCAPACIDAD

En el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la historia de Andrés Felipe busca llevar un mensaje diferente a la sociedad.

No se trata de desconocer los diagnósticos, minimizar las dificultades o pensar que todas las personas pueden alcanzar los mismos resultados de la misma manera.

Se trata de reconocer que cada persona tiene características, capacidades y necesidades particulares, y que puede requerir acompañamiento, ajustes y oportunidades para desarrollar su potencial.

La inclusión no consiste únicamente en abrir las puertas de una institución o contratar a una persona con discapacidad. Consiste en reconocer sus capacidades, preparar los entornos, brindar los apoyos necesarios y permitirle demostrar lo que puede aportar.

Andrés Felipe representa ese mensaje: un joven que tiene un diagnóstico, pero también una formación, una experiencia, responsabilidades y un lugar en el mundo laboral.