Garantizar que la información física, jurídica y económica de los predios de la ciudad coincida con los datos depositados en la base catastral es el objetivo principal del grupo vigía especializado de AMB Catastro Cartagena, que por estos días recorre diferentes sectores de la ciudad.

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“El gestor catastral continúa impulsando el proceso de mantener actualizada la información catastral del Distrito, en consonancia con la confianza depositada por el alcalde Dumek Turbay Paz, y en coordinación permanente con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación de Cartagena. El objetivo es que después de este ejercicio de recorrido y monitoreo podamos garantizar que la información física en terreno sea exacta a la de la base de datos, de igual forma los destinos económicos, las calificaciones y las áreas de construcción, y así aumentar la base catastral de La Heroica”, indicó Roberto Vélez, gerente de AMB Catastro Cartagena.

Para esta labor, además de los recorridos realizados por el equipo vigía, se trabaja en colaboración con la Oficina de Instrumentos Públicos y con las Notarías a nivel nacional, para que compartan con el gestor catastral las escrituras, planos y folios de matrícula para avanzar en la incorporación de predios, cumpliendo así con el objetivo del catastro multipropósito en el país: mantener la base catastral actualizada, en constante monitoreo y movimiento.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, precisó que la actualización y conservación de la información catastral constituye un insumo fundamental para fortalecer la gestión tributaria del Distrito y garantizar una administración más eficiente, equitativa y transparente de los ingresos públicos.

“Contar con una base catastral actualizada, confiable y coherente con la realidad física, jurídica y destinación de los predios resulta fundamental para la Secretaría de Hacienda, pues nos permite disponer de mejores herramientas para fortalecer la gestión tributaria, optimizar los procesos de fiscalización y control y mejorar el recaudo, logrando que las obligaciones tributarias correspondan a las condiciones reales de los inmuebles”, afirmó el secretario Fortich.

Destacó que “una gestión tributaria eficiente permite fortalecer las finanzas públicas y ampliar la capacidad financiera del Distrito para respaldar la planeación y ejecución de obras de infraestructura, proyectos de inversión, programas y políticas públicas orientados al bienestar de la ciudadanía. Por ello, desde Hacienda apoyamos la labor del equipo vigía especializado de AMB Catastro Cartagena, como parte de las acciones encaminadas al cumplimiento de nuestra misionalidad de fiscalización y fortalecimiento de los ingresos distritales”.

La labor del equipo vigía incluye una fase diagnóstica en la que se ha realizado barrido predial y captura de insumos en campo, además de generación de imágenes 360°; una segunda fase de análisis orientado a validar la consistencia de la información disponible, identificar duplicidades, vacíos y registros desactualizados, entre otros; y una fase final que incluye la implementación de una plataforma para la consulta, integración, visualización, análisis y seguimiento de la información territorial, catastral, tributaria y económica.

“Es importante que los usuarios tengan la plena certeza de que las labores de este equipo no causarán retrasos ni alteraciones en la gestión de los trámites que se soliciten por ventanilla en la sede principal en Manga o en el punto de atención dispuesto en la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda Distrital, así como los solicitados a través de correo electrónico”, resaltó el gerente de AMB Catastro Cartagena.

¿Cómo reconozco al equipo de Catastro Cartagena?

Para garantizar una adecuada identificación durante las visitas, el personal autorizado deberá portar de manera visible: chaleco rojo institucional del Área Metropolitana de Barranquilla – AMB, Catastro Cartagena y carné institucional de identificación, el cual deberá ser presentado cuando sea requerido para verificar su vinculación y autorización para el desarrollo de las actividades.

El personal autorizado realiza reconocimiento catastral, levantamiento de información y aplicación de encuestas en predios y establecimientos. Durante las visitas se solicita y verifica información relacionada con la ubicación, características, uso, ocupación y condiciones de los inmuebles y de los establecimientos de comercio y servicios.

Las visitas se realizan de manera prioritaria en el Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, Bocagrande, El Cabrero, Marbella, Crespo, Manga, El Espinal, Pie de la Popa, Barrio Chino, Martínez Martelo, El Bosque, Avenida Pedro de Heredia, Avenida La Cordialidad, Vía Mamonal, El Recreo, Los Caracoles, Los Corales, Blas de Lezo, isla de Barú principalmente, y otros sectores en el territorio del Distrito de Cartagena.