La Navidad se adelantó para 113 familias cartageneras que recibieron de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Fondo de Vivienda y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda), la carta que los acredita como beneficiarios del subsidio Mi Casa Va para comprar casa propia.

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Este subsidio ayuda a los beneficiarios en el cierre financiero de los proyectos de vivienda que ellos escogen y que están inscritos en Corvivienda. Esto garantiza que cuentan con con permiso de enajenadores; condición que solicita la Administración a las constructoras para dar mayor seguridad y confianza a los compradores y generar procesos de construcción responsables en la ciudad.

Los beneficiarios con ingresos de hasta de hasta 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes recibirán 22 (SMMLV) para obtener sus vivienda nueva, lo que equivale alrededor de $38 millones. Aquellas personas con ingreso de 3 y hasta 4 (SMMLV) reciben 18 SMLMV, lo que se traduce en cerca de 32 millones de pesos para empezar a hacer realidad su sueño de tener casa propia.

Feria ‘Vivienda Para Todos’

Del 27 al 30 de noviembre se desarrolla en el parque recreacional El Edén, del barrio Las Gaviotas, la Feria de Vivienda Para Todos de Camacol y Corvivienda, donde las familias interesadas en adquirir casa propia podrán tener la asesoría de los proyectos inscritos en la plataforma de Corvivienda, a las entidades financieras, el Sisbén y, por supuesto, toda la guía para saber cómo acceder a los nuevos cupos abiertos de Mi Casa Va.

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m. es la atención al público.