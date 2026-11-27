Últimos días para postular tu película al FICCI 66: la convocatoria cierra este 29 de noviembre / eupegui

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI entra en la fase final de su convocatoria para la edición 66, que se celebrará del 6 al 11 de abril de 2027. Hasta el próximo domingo 29 de noviembre, cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo podrán postular sus películas a través de Festhome para participar en el festival de cine más antiguo de América Latina.

«Estamos a pocos días de cerrar una convocatoria que nos permitirá descubrir las películas y las miradas que darán forma al FICCI 66. Queremos hacer una invitación especial a quienes todavía no han postulado sus obras. Ser seleccionado por el Festival representa una oportunidad para llegar a nuevos públicos, establecer relaciones con profesionales de la industria y ampliar las posibilidades de circulación de una película. Queremos conocer esas historias que están surgiendo en Colombia, Iberoamérica y el mundo», afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Cuatro categorías con cero dólares de inscripción

Como parte de su compromiso con ampliar las oportunidades de participación, el FICCI y Festhome han establecido una alianza que permite a personas de nacionalidad colombiana o residentes en Colombia postular sus obras sin pagar la inscripción al Festival ni la tarifa de envío de la plataforma en las siguientes categorías: Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y WIP Colombia – Cortometraje.

Para acceder a este beneficio, los realizadores deberán tener su cuenta de Festhome registrada con nacionalidad o residencia colombiana, subir su película a Vimeo y enlazarla directamente en la postulación. El beneficio se aplicará automáticamente, sin necesidad de códigos de descuento.

Hasta USD 100.000 en premios y oportunidades para las películas

La edición 66 del Festival contará con una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios, distribuida entre sus competencias, secciones oficiales y Work in Progress.

Las películas seleccionadas tendrán acceso a espacios de exhibición y encuentro con agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, coproductores, prensa y otros profesionales del sector, además de la programación académica y de industria del Festival.

El FICCI mantiene, asimismo, su condición de festival calificador para los Premios Óscar en largometrajes documentales y cortometrajes, ampliando las posibilidades de proyección internacional de las obras elegibles.

Este domingo cierra la convocatoria

Las postulaciones se recibirán hasta las 11:59 p. m. del domingo 29 de noviembre de 2026, hora de Colombia. Los resultados de la selección serán notificados en marzo de 2027.

El FICCI invita a los realizadores a aprovechar estos últimos días, consultar las bases y condiciones de participación en la página web oficial del Festival y completar sus postulaciones a través de Festhome.