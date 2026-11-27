Tito Polo se suma al lineup de tigres de Cartagena

La organización Tigres de Cartagena anuncia la incorporación del jardinero sanandresano Tito Polo a su roster para la temporada 2026-2027 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Polo cuenta con amplia experiencia internacional y recorrido en organizaciones de Grandes Ligas como Pittsburgh Pirates, New York Yankees, Chicago White Sox y Seattle Mariners, además de participación en diferentes categorías de Ligas Menores.

A lo largo de ocho temporadas en el béisbol de Ligas Menores, registró promedio ofensivo de .275, 507 imparables, 35 cuadrangulares, 221 carreras impulsadas y 185 bases robadas en 515 juegos.

Su velocidad, capacidad para conectar extrabases y experiencia en escenarios internacionales representan un aporte importante para la novena cartagenera.