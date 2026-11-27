Cartagena sigue dando pasos importantes en el proceso de modernización de su sistema de transporte masivo. Los primeros seis buses eléctricos en la historia de TransCaribe ya se encuentran en el Patio Dos de TransCaribe Operador, luego de ser trasladados en caravana desde Puerto Bahía, donde se encontraban, hasta las instalaciones del sistema.

Los vehículos llegaron al patio taller para iniciar su proceso de alistamiento, revisión, acondicionamiento y puesta a punto, previo a su incorporación a la operación y al servicio de los cartageneros.

Son tres buses tipo padrón y tres busetones, 100% eléctricos, que hacen parte de los 55 vehículos adquiridos por la Alcaldía de Cartagena, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, para fortalecer la flota de TransCaribe Operador y mejorar la capacidad y calidad del servicio.

Con su llegada al Patio Dos, estos vehículos comienzan una nueva etapa antes de salir a las calles. El proceso incluye las verificaciones técnicas y operativas necesarias para garantizar que estén listos para prestar servicio, así como su preparación para el funcionamiento de la nueva tecnología de propulsión eléctrica.

“Desde el inicio de su operación en el año 2015, TransCaribe ha sido un medio de transporte comprometido con el medio ambiente, pues toda su flota ha operado siempre a gas natural vehicular, generando muchas menos emisiones contaminantes al ambiente que el transporte público colectivo. Hoy podemos decir que nuestro sistema da otro paso importante en su compromiso medio ambiental, al incorporar a la flota, por primera vez, estos vehículos eléctricos, que generan cero emisiones, y que además, al operar de manera silenciosa, también contribuyen a no generar contaminación auditiva”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Los seis buses eléctricos se suman a los 17 busetones que desde septiembre pasado ya ruedan por Cartagena, fortaleciendo las rutas alimentadoras y complementarias del sistema.

Paralelamente, 32 buses nuevos, entre padrones y alimentadores a gas natural, también avanzan en su proceso de traslado hacia el Patio Dos y alistamiento previo a su entrada en operación. Con ello, continúa el proceso de incorporación progresiva de los nuevos vehículos adquiridos por el Distrito.

La compra de 55 buses representa una apuesta por modernizar la flota, ampliar la capacidad de movilización y mejorar las condiciones de viaje de los pasajeros. La incorporación de vehículos de diferentes tipologías permitirá fortalecer distintos servicios de acuerdo con las necesidades de la operación.

Así son los primeros buses eléctricos de TransCaribe

Los seis vehículos eléctricos cuentan con aire acondicionado, Wi-Fi, puertos USB, sistema de información al usuario, cámaras de seguridad, frenos ABS y control de estabilidad, además de rampas para personas con movilidad reducida.

Los buses tienen una autonomía mínima anunciada de 250 kilómetros por carga y un tiempo estimado de recarga completa de entre dos y cuatro horas. Cuentan con baterías de 255,02 kWh en los busetones y 352,09 kWh en los padrones, con sistemas de refrigeración líquida y calefacción para sus componentes.

Los tres busetones tienen una longitud de 8,50 metros y una potencia de 85 kW, mientras que los tres padrones miden 12 metros y cuentan con una potencia de 120 kW. Ambos modelos utilizan tecnología de cero emisiones directas y están equipados para ofrecer una operación silenciosa.