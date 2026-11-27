La Gobernación de Bolívar amplía su ofensiva para llevar agua potable y saneamiento básico a más comunidades del departamento. Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 comenzarán seis nuevas obras de acueducto y alcantarillado en Magangué y Simití, mientras avanza el proceso de contratación de una séptima obra en San Estanislao de Kostka, para una inversión conjunta superior a $75.000 millones.

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En Magangué se construirán los acueductos rurales de Henequén, Santa Fe y La Pascuala, con una inversión de $20.962 millones, y se ejecutará la primera fase de la renovación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la cuenca 3, en el sector de La Candelaria, que contempla nuevas redes urbanas y la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), con una inversión de $40.545 millones.

A estos proyectos se suma la construcción del acueducto del corregimiento de Monterrey, en Simití, que contará con una inversión de $1.084 millones.

En San Estanislao de Kostka, entretanto, avanza el proceso de contratación para construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), una obra que tendrá una inversión de $12.576 millones y que complementará el sistema de alcantarillado sanitario que actualmente se construye en el municipio.

En conjunto, estas obras permitirán que 119.092 bolivarenses tengan acceso a soluciones de saneamiento básico y que 10.110 habitantes se beneficien con nuevos proyectos de agua potable.

“Esto hace parte de todos nuestros por cerrar de una vez y para siempre las brechas sociales en acceso a agua y saneamiento básico. Vale destacar el compromiso y dedicación de la Asamblea Departamental de Bolívar en el estudio y aprobación de la ordenanza que permitió disponer de los recursos necesarios para estos proyectos”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Más de $560.000 millones para cerrar la brecha del agua

Los nuevos proyectos hacen parte de “Somos Agua, Somos Vida”, el plan de inversiones en agua potable y saneamiento básico puesto en marcha en 2024 por el gobierno Bolívar Mejor.

A la fecha, el departamento ha entregado 11 proyectos de construcción y optimización de acueductos, mientras 22 más se encuentran actualmente en ejecución. Adicionalmente, hay cuatro obras terminadas que serán entregadas oficialmente en los próximos días en Margarita, Soplaviento, Mampuján (María La Baja) y Las Brisas (San Jacinto del Cauca).

La apuesta representa una inversión sin precedentes en el departamento, que superará los $560.000 millones entre 2024 y 2027. De este monto, el 64 % corresponde a recursos aportados por la Gobernación de Bolívar.

El impacto alcanza a más de 262.000 habitantes en todo el territorio, entre ellos 65.492 víctimas objeto de reparación, 19.900 personas pertenecientes a población étnica especial, 67.759 niños y adolescentes y 34.509 personas en condición de pobreza extrema.

“Con el acceso a agua potable y saneamiento básico estamos contribuyendo decididamente a cerrar la brecha de desigualdad social y económica que ha caracterizado a nuestro territorio. Lo pensamos, lo planeamos y lo estamos cumpliendo”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.