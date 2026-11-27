La Ruta de Pueblos Mágicos y Musicales de Macondo anuncia su primer Tour Promocional en Bolívar

Tras una exitosa participación en el Congreso Nacional de Turismo de Experiencias de Fenalco, una reunión de networking con Asociaciones de Turismo de México y una rueda de negocios con agentes mayoristas de Panamá, Corpretur y sus Agencias aliadas, lanzan hoy desde Cartagena su expedición de validación de la Ruta de Pueblos Mágicos y Musicales de Macondo anunciando que iniciarán con un tour promocional los días 5 y 6 de diciembre en 3 municipios del Departamento de Bolívar.

La Corporación Regional de Turismo del Gran Caribe (Corpretur), bajo el liderazgo de Jesús Amador, CEO de We Love Macondo, presentó esta innovadora oferta en la ciudad de Montería en el Congreso Nacional de Turismo de Experiencias, organizado por Fenalco, en la Rueda de Negocios con agencias de viajes de Panamá invitados por la Secretaría de Turismo de Montería y en una reunión de Asociaciones de Turismo de México.

En estos tres encuentros, operadores nacionales e internacionales conocieron de primera mano los nuevos circuitos turísticos con epicentro de entrada en Cartagena integrando a más de 20 municipios y ciudades a lo largo de los ocho departamentos del Caribe colombiano desde La Guajira hasta, Montería, Golfo de Morrosquillo y Arboletes, en los límites con Antioquia.

Con el objetivo de consolidar y validar esta experiencia, Corpretur y sus Agencias aliadas realizarán el próximo sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 el primer Tour Promocional de los Pueblos Mágicos y Musicales de Macondo.

La ruta partirá desde Cartagena e incluirá un recorrido de dos días y una noche por cuatro localidades emblemáticas, diseñado para viajeros y agencias aliadas que buscan experiencias auténticas de cultura, música, gastronomía y naturaleza.

El itinerario contempla más de 15 actividades temáticas como:

•Talleres y rueda de fandango y Bullerengue, despertar musical en Gamero, serenatas nocturnas en San Juan Nepomuceno.

• Recorrido por los nuevos murales de los soneros en Gamero, visita y tertulia de anécdotas en la casa de la cantadora Irene Martínez y del rey del acordeón a piano Rafael Ricardo, recorrido guiado en décimas y relatos de mitos y leyendas locales de Los Montes de María.

• Desayunos de campesinos y pescadores, taller artesanal de galletas María Luisas en San Juan Nepomuceno y degustación de frutas tropicales en Malagana.

• Caminata ecológica en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y taller sobre el uso tradicional de hierbas medicinales de los Montes de María.

• Participación en el desfile folklórico de la Toma Navideña en San Juan Nepomuceno y en el Festival Nacional del Bullerengue en María la Baja.

Con esta iniciativa, Corpretur reafirma su compromiso con la descentralización del turismo en el Caribe, llevando visitantes a territorios llenos de historia, biodiversidad y patrimonio musical vivo.