Polyimper de Colombia S.A.S. es la razón social de una compañía constituida en Cartagena el 4 de diciembre de 2024, en la que figuraba como socio Jailer Humberto Muñetón Zapata, quien murió durante el operativo de rescate de rehenes en el almacén éxito de La Castellana.

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De acuerdo con los registros mercantiles, la sociedad tenía su domicilio en el barrio Chipre y fue creada bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). Su objeto comercial contemplaba actividades relacionadas con la construcción de edificaciones residenciales, la ejecución de obras de ingeniería civil y los trabajos de terminación y acabado de inmuebles.

La revisión de la información disponible en las plataformas de contratación pública SECOP I y SECOP II, no arroja registros de contratos estatales celebrados por Muñetón ni por Polyimper de Colombia S.A.S. De igual manera, en las consultas realizadas no aparecen antecedentes sancionatorios asociados a la compañía ante los organismos de control.

Otro aspecto revisado tiene que ver con su situación tributaria. En la información consultada tampoco se encontró una notificación o sugerencia de la DIAN relacionada con la obligación de declarar renta.

Por ahora, los detalles hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía.