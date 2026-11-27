La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, informa a la comunidad marítima, operadores turísticos, navegantes y ciudadanía en general sobre las medidas de seguridad y las restricciones a la navegación que se implementarán este domingo 29 de noviembre de 2026, con ocasión de la realización de la competencia deportiva Ironman 70.3 Cartagena.

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Con el propósito de garantizar la seguridad de los deportistas y de las personas que desarrollan actividades en el mar, se establecen las siguientes disposiciones:

* Restricción a la navegación: Desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. del domingo 29 de noviembre, estará restringida la navegación, así como el arribo y zarpe de motonaves en la bahía de las Ánimas.

* Dispositivo de seguridad marítima: En coordinación con la Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de Cartagena, se dispondrán unidades de reacción rápida para acompañar el desarrollo de la competencia, velar por la seguridad de los atletas y salvaguardar la vida humana en el mar.

* Operación del evento: Las actividades deportivas en el sector del muelle de La Bodeguita iniciarán a las 6:15 a.m. y se extenderán hasta finalizar la actividad, cuando se prevé la salida del agua del último participante.

* Transporte marítimo hacia la zona insular: Las embarcaciones de transporte de pasajeros que operan desde los muelles de La Bodeguita y Los Pegasos deberán esperar la finalización de la competencia para reanudar sus actividades náuticas habituales.

* Canales de atención y emergencia: Ante cualquier eventualidad durante la jornada, estarán disponibles los siguientes canales de comunicación:

- Línea 146 de Guardacostas.

- Canal 16 VHF marino.

- Línea 112 de la Policía Nacional.

- Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de Cartagena: ⁠310 476 4078.

Se invita a la comunidad marítima y a los operadores de transporte de pasajeros a acatar las disposiciones establecidas, atender las indicaciones de las autoridades y planificar sus actividades náuticas teniendo en cuenta las restricciones temporales.