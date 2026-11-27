El proyecto contempla la instalación de 3,6 kilómetros de tubería de hierro dúctil, de 500 milímetros de diámetro, con una inversión de $15.126 millones. A la fecha, se han instalado 1.000 metros de tubería, equivalentes al 30% de avance de la obra. Los trabajos se desarrollan en dos frentes.

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Esta conducción corresponde a una de las tres nuevas líneas de conducción que permitirán ampliar la capacidad de distribución desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Cerro, de 32.000 a 48.000 metros cúbicos por día.

La nueva infraestructura será alimentada desde la Planta El Cerro y contribuirá a mejorar las condiciones de presión del servicio, fortalecer la continuidad del suministro e incrementar la confiabilidad operacional del sistema.

La obra beneficiará de manera directa a sectores de la zona suroccidental de la ciudad, tales como Nelson Mandela, San Pedro Mártir, El Educador, El Silencio, Ciudadela 2000, María Cano, Simón Bolívar, Policarpa, Arroz Barato, Villa Barraza, Albornoz, Nuevo Campestre, Bellavista y Santa Clara. Asimismo, permitirá mejorar la distribución desde el Tanque Colinas, beneficiando otros sectores de la zona suroccidental, el Triángulo de Desarrollo y la zona norte.

“La conducción Policarpa – Bellavista hace parte del proyecto de expansión de la red desde la Planta El Cerro, que incluye además las conducciones Parque América–Tenaris y Tenaris–Nelson Mandela. En conjunto, estas obras fortalecerán la capacidad de distribución del sistema y se complementan con la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la Planta El Bosque, una inversión estratégica que incrementará la capacidad de producción de agua potable y brindará mayor flexibilidad operativa”, afirmó el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas.

Aguas de Cartagena destaca la importancia de esta infraestructura para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto y hace un llamado a los líderes comunales y a la ciudadanía para continuar trabajando de manera articulada durante el desarrollo de las obras.