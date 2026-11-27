Medellín

A propósito de la consulta popular del Valle de San Nicolás, programada para este domingo 29 de noviembre, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) emitió un comunicado en el que resaltó el papel de la asociatividad territorial en el Oriente antioqueño. Su director ejecutivo, Santiago Ospina, señaló que los cambios económicos, sociales y poblacionales de la subregión exigen mayor planificación conjunta, diálogo y concertación.

La jornada convocará a los habitantes de Rionegro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer para decidir si avanzan hacia un modelo de integración regional.

Participación ciudadana y alcance del proceso

Ospina subrayó que la definición sobre este esquema de integración corresponde directamente a la ciudadanía mediante un mecanismo de participación democrática amparado en la Constitución de 1991, e hizo un llamado a votar con información, responsabilidad y confianza democrática.

El resultado de la consulta determinará si los ocho municipios avanzan hacia la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. De aprobarse, la subregión adoptaría un esquema de gobernanza conjunta para atender los retos asociados a su crecimiento y ordenamiento territorial.