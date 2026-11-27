Con la 'vaca', la Gobernación de Antioquia busca recolectar $1 billón para terminar las vías 4G en la región. Foto: cortesía.

Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Seguridad Vial, presentó el Plan Departamental de Seguridad Vial 2026-2031 con el objetivo de reducir muertes y lesiones graves en las vías mediante el trabajo conjunto entre entidades públicas, municipios, sector privado, academia y ciudadanía.

La gerente de Seguridad Vial, Juliet Pabón Restrepo, señaló que la estrategia adopta el enfoque de Sistema Seguro según las condiciones de cada municipio e instó a la corresponsabilidad vial, el cumplimiento de normas y el uso adecuado de elementos de protección.

Áreas estratégicas y socialización territorial

El plan articula ocho áreas estratégicas: velocidades seguras, vehículos seguros, infraestructura vial segura, comportamientos seguros, vigilancia y control, atención integral a víctimas, gobernanza y gestión del conocimiento.

La iniciativa fue socializada en el Foro Departamental de Seguridad Vial ante alcaldes, autoridades de tránsito, sector privado y ciudadanía. Juan Camilo Gómez González, director general del Centro de Control de Movilidad de Medellín, resaltó la integración entre infraestructura y seguridad vial en el territorio.

Pilares de gestión y prevención

La estrategia opera bajo cuatro pilares de gestión enfocados en prevenir, controlar, intervenir y articular, destacando la educación, la cultura vial y la participación del sector privado para fomentar el autocuidado.

El comerciante Andrés Puerta enfatizó la promoción de casco, guantes y elementos de protección, además de reducir la velocidad y respetar señales de tránsito. Asimismo, el plan fortalece la capacidad institucional, el uso de tecnologías y el control de los organismos de tránsito hacia 2031.