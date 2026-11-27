1-1 quedo el doblete de juegos entre Tigres y Leones en Cartagena

Tigres cedió por la mínima ante Leones en el primer juego de la doble cartelera

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La novena cartagenera cayó 3 carreras por 2 ante Leones de Barranquilla, en el primer compromiso de la doble cartelera disputada en el marco de la temporada 2026-2027 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

En un encuentro cerrado, marcado por el trabajo de los cuerpos de lanzadores, Tigres buscó imponer condiciones, pero la ofensiva visitante consiguió fabricar las carreras necesarias para quedarse con la victoria.

La novena cartagenera produjo sus dos anotaciones durante el quinto episodio, buscando cambiar el rumbo del compromiso. Sin embargo, Leones logró conservar la ventaja hasta el último out para asegurar el triunfo.

En la ofensiva de Tigres, Jesús Marriaga conectó un doble y terminó con un imparable en tres turnos oficiales. Anyelo Encarnación también aportó un sencillo y remolcó una de las dos carreras del conjunto cartagenero.

Desde el montículo, Armando Vásquez abrió el compromiso y trabajó durante tres entradas y un tercio, permitiendo una carrera limpia y registrando cuatro ponches. También se destacó Jerson Ramírez, quien lanzó una entrada y dos tercios sin permitir imparables ni carreras, con un ponche.

Por Leones, Walvin Mena se acreditó la victoria y Anderson De León consiguió el salvamento.

Los dirigidos por el manager Ronald Ramírez de la Rosa, pasarán la página rápidamente para afrontar el segundo compromiso de la doble jornada, con el objetivo de recuperar terreno y buscar una victoria ante su afición.

Tigres venció 8-7 a Leones en un juego de alta intensidad

Tigres de Cartagena consiguió una importante victoria por 8 carreras a 7 frente a Leones de Barranquilla, en el segundo compromiso de la doble cartelera disputada en el estadio Once de Noviembre Abel Leal.

La novena cartagenera respondió con carácter en un encuentro que exigió al máximo al cuerpo de lanzadores y a la ofensiva. Aunque Leones conectó 12 imparables, Tigres supo aprovechar sus oportunidades para quedarse con el triunfo por la mínima diferencia.

Meibrys Viloria fue una de las figuras ofensivas al conectar un doble, anotar una carrera e impulsar tres. Guillermo Quintana también aportó un doble, dos imparables en sus turnos oficiales, dos carreras anotadas y dos bases por bolas. Ronaldo Hernández produjo dos carreras, mientras que Tommy Ramos sumó un imparable y una carrera impulsada.

Desde el montículo, Ronald Ramírez se acreditó la victoria tras lanzar una entrada, permitir una carrera y ponchar a un bateador. Jhon Romero aseguró el resultado con un episodio en blanco y dos ponches para conseguir el salvamento.

Con este resultado, Tigres de Cartagena cerró la doble jornada con una victoria que refleja la capacidad de respuesta de la novena felina y su determinación para competir en esta temporada de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.