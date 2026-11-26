La Red de Museos de Cartagena y Bolívar y la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invitan a la ciudadanía a participar en dos jornadas gratuitas este fin de semana para descubrir las historias, tradiciones y espacios que hacen parte de la identidad de la ciudad: la Ruta Exploradores del Patrimonio – Vida de Barrio de Getsemaní y la Jornada de Puertas Abiertas en los Museos de Cartagena, en el marco de la conmemoración de la independencia de Cartagena.

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La primera actividad será este sábado 28 de noviembre, a las 9:00 a. m., con la Ruta Exploradores del Patrimonio “Vida de Barrio de Getsemaní”, que tendrá como punto de encuentro la Plaza de la Trinidad.

Durante este recorrido, los participantes podrán acercarse a la historia, las tradiciones y las expresiones culturales que caracterizan a Getsemaní, reconociendo el valor de sus calles, espacios de encuentro, memorias y prácticas comunitarias. Será una oportunidad para descubrir cómo la vida cotidiana de sus habitantes también construye y mantiene vivo el patrimonio de Cartagena.

La programación continuará el domingo 29 de noviembre con la Jornada de Puertas Abiertas en los Museos de Cartagena, que se realizará de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Esta iniciativa permitirá a las familias, niños, jóvenes y visitantes recorrer diferentes espacios museales, conocer sus colecciones y descubrir relatos sobre la historia, el arte, la memoria y la cultura de la ciudad.

La jornada contará con la participación de la Casa Museo Rafael Núñez, el Museo Histórico de Cartagena, el Museo Biográfico Madre Bernarda, la Fundación Un Momento de Fantasía, el Claustro de la Merced, el Castillo de San Felipe, la Casa Museo El Pozón y el Museo del Oro Zenú.

“Queremos que los cartageneros aprovechen estos espacios para acercarse a su historia, reconocer el valor de sus tradiciones y descubrir el patrimonio que hace parte de nuestra identidad. Recorrer Getsemaní y visitar nuestros museos son formas de aprender, compartir en familia y fortalecer ese sentido de pertenencia que nos invita a cuidar lo que somos y hemos construido como ciudad”, expresó Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

II Salón de Arte Novembrino

Además, en el Museo Histórico de Cartagena, se encuentra la exposición del II Salón de Arte Novembrino “Heroica”, una muestra que reúne las obras de 20 artistas seleccionados en esta convocatoria pública de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IPCC, en articulación con la Fundación Arte para la Vida (Artvi).

El sábado 28 de noviembre a las 10:00 a.m. se realizará una socialización del PES Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre y posteriormente una visita guiada a la sala donde están expuestas las obras y participarán los artistas. Y el domingo 29 de noviembre habrá una segunda visita guiada por el salón a las 2:00 p.m.