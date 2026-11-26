La ampliación del acceso al agua potable y al saneamiento básico en las comunidades de la isla de Tierrabomba, el avance de las obras de alcantarillado de Bayunca y Pontezuela y las propuestas para reducir el déficit habitacional de Cartagena, fueron los principales temas abordados durante la primera reunión entre el alcalde Dumek Turbay Paz y el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán.

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“Es un honor estar en Cartagena. Alcalde, usted recibió una ciudad abandonada, en el peor escenario y usted la levantó, la ponderó y la hizo grande nuevamente, por lo que la idea es que el proyecto que lleva Cartagena siga adelante para que esta joya de ciudad siga creciendo y mostrando su verdadera cara: futuro y avance”, dijo el ministro Jaime Beltrán.

Durante el encuentro, el mandatario distrital presentó los proyectos estratégicos que hacen parte de la agenda de transformación de Cartagena y expuso la necesidad de continuar articulando esfuerzos con el Gobierno de Abelardo de La Espriella para impulsar inversiones que permitan mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

Uno de los asuntos centrales fue el avance del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela, una obra que registra un 32% de ejecución física y que permitirá llevar la cobertura del 0 al 100 % en ambos corregimientos, beneficiando a más de 26.000 habitantes.

El proyecto tiene una inversión de $114.617 millones y comprende la construcción de estaciones de bombeo de aguas residuales, redes internas de alcantarillado y sistemas de impulsión. Su ejecución es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

El alcalde Dumek Turbay insistió en la importancia de garantizar que esta intervención se desarrolle con los más altos estándares de calidad y cumpla las especificaciones técnicas requeridas, para que las comunidades puedan contar con un servicio esencial que durante décadas ha sido una necesidad pendiente.

“Ya Cartagena está transformada, ahora debemos trabajar de forma priorizada y ardua por el agua potable para las comunidades más vulnerables. Las grandes apuestas de la ciudad son prioridad para nosotros; y la directriz ya la tenemos desde el presidente Abelardo de La Espriella. El interés es darle a la gente agua, vivienda digna y desarrollo”, explicó el ministro Beltrán.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay afirmó: “Pasamos del desprecio al aprecio. Nuestra agenda cada semana es con visitas de ministros, algo que poco y nada pasaba en el gobierno anterior; y ahora, con el presidente De la Espriella, cambió la forma de ver y trabajar con las ciudades y las regiones”.

Tierrabomba, prioridad para ampliar el acceso al agua potable

Otro de los proyectos estratégicos presentados al ministro fue el acueducto de Tierrabomba, una iniciativa que el Distrito busca el respaldo financiero del Ministerio, estructurado en dos fases que buscan garantizar el suministro de agua potable a los cuatro corregimientos de esta zona insular.

Actualmente, el proyecto cuenta con estudios y diseños, además de los permisos y licencias que están en solicitud. El Ministerio informó que para avanzar en el proyecto es necesario avanzar en el destrabe de estos permisos y con subsanar correcciones técnicas.

A propósito, el alcalde Dumek Turbay expresó: “Con el gobierno anterior fue imposible avanzar en estos trámites; pero, ahora, sabemos que todo es diferentes y todo escollo burocrático se superará y arrancar prontamente con esta gran obra”.

La primera fase contempla llevar el servicio a Bocachica y Caño del Oro, con una inversión requerida de $112.800 millones, más de 2.400 nuevos usuarios y cerca de 8.800 habitantes beneficiados. La segunda fase comprende los corregimientos de Punta Arena y Tierrabomba, con una inversión de $38.400 millones y una población beneficiaria estimada en cerca de 4.400 habitantes.

En conjunto, las dos etapas permitirían beneficiar a más de 13.000 habitantes y llevar la cobertura de agua potable del 0 al 100 % en las comunidades insulares.

El Distrito presentó esta iniciativa como uno de los grandes desafíos de inversión en materia de servicios públicos y planteó la importancia de contar con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda para avanzar en su financiación y ejecución.

La hoja de ruta contempla la nueva presentación de la primera fase durante el primer semestre de 2027 y de la segunda fase en el segundo semestre del mismo año.

Una agenda para reducir el déficit habitacional

En materia de vivienda y hábitat, el alcalde Dumek Turbay presentó los resultados alcanzados por Corvivienda durante el periodo 2024-2026, entre los que se destacan 1.033 subsidios de vivienda asignados, 1.659 títulos de predios fiscales formalizados y 5.454 subsidios de mejoramiento de vivienda en 62 barrios rurales, insulares y urbanos del Distrito.

Estas intervenciones han contribuido a reducir el déficit habitacional de Cartagena. De acuerdo con las cifras presentadas, el déficit cuantitativo pasó del 10,30 % al 9,90 %, mientras que el cualitativo disminuyó del 28,43 % al 26,34 %.

Como parte de las propuestas expuestas al Ministerio, el Distrito planteó un esquema de cofinanciación 50/50 para ampliar la cobertura de los mejoramientos de vivienda, tanto en su modalidad de saneamiento locativo como de reforzamiento estructural.

La iniciativa busca sumar recursos nacionales y distritales para atender las necesidades habitacionales de más familias y avanzar en la reducción del déficit cualitativo. Gisella Román, gerente de Corvivienda, propuso identificar predios, anteriormente gestionados por la extinta Inurbe y ahora gerenciados por el MinVivienda, para titularlos y promover viviendas dignas.

San Francisco: una solución para 320 hogares

La reubicación de las familias afectadas por la falla geológica del barrio San Francisco también formó parte de la agenda presentada al ministro. El Distrito propuso un esquema de cofinanciación entre la Nación y Cartagena, con aportes de hasta 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada nivel de gobierno, para alcanzar hasta 90 SMMLV por vivienda y beneficiar a 320 hogares.

Para materializar esta iniciativa, se requiere gestionar y garantizar la disponibilidad de un lote de terreno apto para la construcción del proyecto, en cumplimiento de la Sentencia 047-2020 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

La propuesta busca avanzar hacia una solución habitacional para las familias afectadas y atender una obligación judicial que requiere la articulación entre los distintos niveles de gobierno.

Una hoja de ruta para Cartagena

La reunión permitió presentar al Ministerio una agenda que articula proyectos en ejecución, iniciativas en proceso de estructuración y propuestas de cofinanciación en agua potable, saneamiento básico, vivienda y hábitat.

El propósito del Distrito es continuar avanzando en la ejecución de las obras que ya están en marcha y gestionar el respaldo necesario para materializar nuevos proyectos que permitan cerrar brechas históricas en las comunidades rurales e insulares, ampliar el acceso a servicios públicos esenciales y ofrecer soluciones habitacionales dignas a las familias cartageneras.

Con esta agenda, el alcalde Dumek Turbay busca consolidar una ruta de trabajo con el Gobierno nacional que permita convertir las necesidades de las comunidades en proyectos concretos y avanzar en la transformación social y territorial de Cartagena.