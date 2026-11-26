La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, invita a las personas interesadas en obtener o actualizar el Certificado de Discapacidad a participar en las jornadas de valoración que realizará el equipo multidisciplinario de la IPS Medicina Integral del Caribe.

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La líder de la oficina de promoción social en salud de Dadis, Nacira Consuegra Castro, manifestó que las jornadas están dirigidas a residentes de Cartagena que tramitan el certificado por primera vez. También podrán acudir las personas que ya cuentan con él y deben actualizarlo cuando el menor cumpla 6 o 18 años, o cuando el médico tratante determine que los cambios en su condición de salud requieren una nueva valoración.

Las jornadas se desarrollaran de 8:00 am a 2:00 pm en jornada continua, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Dadis, sede principal — Casa Fátima

Carrera 10B #25-10, barrio Getsemaní.

* Lunes, 30 de noviembre

* Miércoles, 2 de diciembre

* Jueves, 10 de diciembre

Alcaldía Local 3 — Biblioteca Distrital Jorge Artel

Carrera 71 #29-100, barrio El Socorro.

* Miércoles, 9 de diciembre

* Lunes, 14 de diciembre

* Miércoles, 16 de diciembre

Requisitos y documentos

Las personas solicitantes deben residir en Cartagena, estar afiliadas a una EPS del régimen contributivo o subsidiado y presentar:

* Documento de identificación vigente. No se aceptarán contraseñas.

* Historia clínica emitida por una IPS de la red de su EPS, con diagnóstico, código CIE y soportes médicos. No se aceptarán epicrisis de urgencias, dictámenes de pérdida de capacidad laboral ni documentos de Medicina Legal o medicina prepagada.

* Exámenes recientes y soportes médicos relacionados con el diagnóstico, como audiometrías, pruebas de agudeza visual o pruebas cognitivas y genéticas, según corresponda.

* Recibo reciente de un servicio público, como agua, energía o telefonía fija o móvil.

Con corte al 30 de octubre de 2026, el Distrito ha valorado a 2.743 solicitantes, cifra equivalente al 91 % de la meta programada para el año. El desarrollo del procedimiento ha contado con recursos propios del Distrito y transferencias del Ministerio de Salud y Protección Social.

Quienes no puedan asistir presencialmente deberán presentar la prescripción médica para valoración domiciliaria. Si la afiliación a la EPS está sujeta a portabilidad o traslado a Cartagena, deberán aportar el documento correspondiente. La ciudadanía puede consultar su EPS en: www.adres.gov.co⁠.

Los afiliados a regímenes especiales o de excepción deben gestionar el certificado directamente a través de su régimen.