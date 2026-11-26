La Navidad llegó a las mesas escolares de Bolívar. A través del PAE Navideño, más de 100 mil estudiantes de los establecimientos educativos del departamento disfrutaron de jornadas especiales con sabores propios de esta época, en una iniciativa que busca convertir la alimentación escolar en una experiencia de alegría, integración y bienestar.

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En total, fueron 65.911 desayunos navideños y 38.000 almuerzos navideños los que se entregaron en el marco de esta estrategia, que se extendió por los diferentes municipios de Bolívar para llevar el espíritu de la Navidad a las comunidades educativas.

La iniciativa, promovida por el gobernador Yamil Arana Padauí, comenzó a vivirse en instituciones como la I.E. San José de Clemencia, donde más de 300 niños y niñas disfrutaron de una jornada diferente, con preparaciones especiales y un ambiente pensado para compartir. La experiencia también se desarrolló en San Cristóbal y en otros municipios del departamento, ampliando progresivamente esta celebración a más comunidades educativas.

“Queremos que nuestros niños no solamente reciban una alimentación de calidad, sino que también vivan experiencias que les generen felicidad. El PAE también puede ser un espacio para compartir, celebrar y hacer que nuestros estudiantes se sientan importantes”, destacó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Esta propuesta busca que el Programa de Alimentación Escolar trascienda la entrega diaria de alimentos y se consolide como una estrategia que genere experiencias, satisfacción y bienestar para los estudiantes de Bolívar, especialmente en una época del año que representa unión, esperanza y celebración para las familias.

Desde la Secretaría de Educación Departamental, bajo el liderazgo de la secretaria Crijulieth Ramos, y con el trabajo articulado de la Dirección de Cobertura, se acompaña el desarrollo y fortalecimiento del programa. Detrás de cada servicio existe un proceso de planeación, organización y seguimiento que permite garantizar que los alimentos lleguen oportunamente a las instituciones educativas.

En las sedes donde la alimentación se prepara en sitio, las manipuladoras cumplen un papel fundamental: transforman los ingredientes en platos elaborados con dedicación, cuidado y responsabilidad, haciendo de cada comida un momento que, además de nutrir, contribuye a fortalecer los vínculos, la convivencia y el sentido de comunidad.

Con el PAE Navideño, Bolívar llevó a sus instituciones educativas una celebración que combina alimentación y experiencias, haciendo que miles de niños, niñas y jóvenes disfruten de una Navidad diferente en sus colegios.