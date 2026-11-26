Uniformados adscritos a la Estación de Policía Kennedy, lograron la captura de una persona de 19 años por el presunto delito de hurto.

Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje por el sector de las Américas, fueron alertados por la central de radio del robo de una camioneta.

De manera inmediata, iniciaron las labores de búsqueda, logrando ubicar el vehículo en el barrio Mandalay, tras un seguimiento con apoyo del helicóptero Halcón.

El presunto delincuente, al sentirse acorralado, estrelló la camioneta e intentó ocultarse en el jardín de una vivienda cercana.

Sin embargo, gracias ala actuación de los uniformados y a las cámaras de nuestro Halcón, fue ubicado y capturado, así mismo el carro robado fue recuperado. El ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.