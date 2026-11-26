En las últimas horas, se conoció a través de las redes sociales un nuevo video en el que se observan varias prendas de vestir colgadas dentro de un bus de TransMilenio.

En la grabación se evidencia cómo fue instalada una cuerda de un lado a otro del vehículo para colgar diferentes prendas. Entre ellas se pueden identificar medias, camisetas e incluso ropa interior.

Por ahora, se desconoce en qué lugar o ruta del sistema ocurrieron los hechos. Tampoco se ha establecido quién instaló la cuerda y colgó las prendas, ni cuánto tiempo permanecieron allí.

¿Qué dice TransMilenio?

Por medio de un comunicado, la empresa hizo un llamado a los usuarios para que hagan un uso adecuado de los espacios, buses y demás elementos del sistema, los cuales están dispuestos exclusivamente para la prestación del servicio público de transporte.

Así mismo, recordó que el Manual de la Comunidad Usuaria establece normas de comportamiento y convivencia que deben ser cumplidas por todos los ciudadanos. Entre ellas, se encuentra hacer un uso adecuado de la infraestructura y respetar los espacios dispuestos para la movilidad de los usuarios.

La empresa también señaló que “este tipo de comportamientos afecta la experiencia de viaje de todos los usuarios, así como las condiciones de orden, limpieza y convivencia que deben mantenerse dentro del Sistema”.