La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) avanza en la reconstrucción de un antiguo tendal de artillería en el baluarte de San Pedro Mártir, ubicado en el barrio San Diego. El proyecto busca recuperar parte de la configuración histórica de esta fortificación y facilitar que cartageneros y visitantes comprendan cómo funcionaba este espacio durante su uso militar.

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Los trabajos hacen parte de los proyectos contemplados en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas. Antes de iniciar la construcción, el equipo realizó excavaciones arqueológicas en el terraplén para verificar los vestigios encontrados y establecer las características de las bases que sostenían la antigua estructura.

La existencia del tendal está documentada en planos elaborados por los ingenieros militares Antonio de Arévalo y Manuel de Anguiano. Su desaparición se remonta al periodo comprendido entre 1917 y 1923, cuando fueron demolidos varios tramos de murallas y baluartes del sector de La Matuna.

Esta estructura cumplía una función de protección para los cañones, sus soportes, los artilleros y las milicias frente a las altas temperaturas. Su restitución contempla seis pilares de ladrillo y argamasa, además de una estructura de madera que sostendrá una cubierta a cuatro aguas.

Mario Zapateiro Altamiranda, coordinador de Obras de la Etcar, explicó que la construcción reproduce características arquitectónicas del antiguo tendal, a partir de los hallazgos arqueológicos y la documentación histórica disponible.

Por su parte, Sandra Schmalbach, directora de la entidad, destacó que la recuperación permitirá comprender mejor el uso militar de las fortificaciones y aportará un nuevo elemento para la apropiación cultural y social de este espacio, frecuentado por residentes y turistas.