La Administración del alcalde Dumek Turbay recibió una luz verde decisiva para continuar atendiendo necesidades históricas de las comunidades. El Concejo Distrital de Cartagena aprobó el Proyecto de Acuerdo 129 de 2026, mediante el cual se autoriza a la Alcaldía de Cartagena a gestionar una operación de crédito público por hasta $150 mil millones, destinados a impulsar obras de infraestructura y proyectos sociales en distintos sectores de la ciudad.

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La iniciativa recibió el respaldo de 18 concejales, mientras que el concejal Armando Córdoba votó en contra. Tras la aprobación, el alcalde Dumek Turbay agradeció a los cabildantes que respaldaron el proyecto y destacó la importancia de este crédito para Cartagena.

“Sin lugar a dudas, es un día histórico. Capaz en ciertos barrios privilegiados o a quienes no padecen inundaciones cuando llueve no les parecerá así; sin embargo, sí es un hito en Barú, donde por fin tendrán agua potable tras 70 años; en Tierra Baja y tantos corregimientos del Norte, donde tendrán agua con calidad; en los barrios que tendrán canales pluviales modernos; o en cientos de estudiantes que verán mejoradas sus condiciones educativas. Y por ese gran impacto social hay que agradecer al Concejo por su voluntad e interés por un progreso integral en Cartagena”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

No obstante, se refirió al concejal Armando Córdoba, único voto en contra del proyecto, de la siguiente manera: “Respeto su dignidad y su derecho al control político; pero me resulta contradictoria su posición, como afro y líder progresista, contra un proyecto que dignificará las vidas de comunidades étnicas y rurales, y de los estudiantes de UMayor a quienes acompañó. Pero vivimos en democracia y hay que respetar su decisión”.

Los recursos permitirán impulsar proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027, relacionados con obras de infraestructura vial y educativa, mejoramiento de viviendas, ampliación y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en corregimientos y zonas insulares, obras de mitigación y solución de inundaciones, así como la construcción y adecuación de escenarios deportivos.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó: “Esta operación de crédito es una oportunidad para seguir llevando soluciones a comunidades que durante años han esperado respuestas a necesidades esenciales para una vida digna. Durante estos tres años, el gobierno del alcalde Dumek Turbay ha destinado más de $6 billones a infraestructura social, vial, educativa, sanitaria, deportiva y turística, y seguiremos trabajando para impulsar nuevas obras y proyectos de gran impacto para Cartagena y sus comunidades”.

Agua potable y saneamiento para Barú será una realidad

En Barú Pueblo se fortalecerá el acceso al agua potable mediante la instalación de aproximadamente 10 kilómetros de redes de distribución y 14,4 kilómetros de línea de conducción. Esta intervención beneficiará a una población de 4.268 habitantes que, según las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023, no contaba con cobertura de conexión a los servicios de acueducto y alcantarillado.

La iniciativa, que contempla recursos superiores a los $46 mil millones para llevar el servicio al corregimiento insular. La dimensión de la necesidad quedó reflejada en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023, citado por el Distrito: Barú registró 4.268 habitantes y una cobertura inexistente de conexión a los servicios de acueducto y alcantarillado. Según esas cifras, el 97,9 % de sus habitantes debe abastecerse mediante mecanismos no permanentes, como piletas, carrotanques o agua embotellada.

Por eso, para el Distrito, el acueducto representa mucho más que una obra de infraestructura: es una respuesta a una necesidad básica que durante generaciones ha condicionado la calidad de vida de la población, hace más de 70 años.

Infraestructura moderna y de calidad para UMayor

Tras los diálogos entre el alcalde Dumek Turbay y los estudiantes de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UMayor), en los que el concejal Armando Córdoba también participó, se priorizó el mejoramiento de la sede Armenia, que contempla la modernización de aulas, biblioteca, baños y conectividad; la adecuación de laboratorios, talleres y salas de cómputo; el fortalecimiento de los espacios de bienestar universitario y la implementación de soluciones sostenibles como energía solar y recolección de aguas lluvias.

De esta manera, las obras en la Institución

Universitaria Mayor de Cartagena se unen a otros proyectos que ya la Alcaldía había anunciado como parte de este nuevo crédito. La inversión será de $14 mil millones para ampliar la infraestructura educativa.

La ampliación se desarrollara en un terreno contiguo a la sede actual y se contemplan intervenciones a la infraestructura existente, con el fin de mejorar los espacios que hoy utiliza la comunidad educativa.

Agua de calidad para la Zona Norte de Cartagena

Los recursos también servirán para la ampliación de la conducción del acueducto hacia la Zona Norte, mediante la conexión de tuberías desde el sector de Tenaris, en Turbaco, para fortalecer el abastecimiento de agua potable en corregimientos como Bayunca, Pontezuela, La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Punta Canoa, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra y Arroyo de Las Canoas.

“Se trata de saldar una deuda histórica: que por fin la Zona Norte de Cartagena, con un gran crecimiento urbanístico en los últimos años, tenga agua potable como dicta el siglo 21 con la ampliación del acueducto hacia este sector de la ciudad”, explicó el alcalde Dumek Turbay, con relación a una inversión de más de $38 mil millones.

“Con este tramo tendríamos la posibilidad de llevar agua, respondiendo a la creciente demanda de la zona Norte, pues con el crecimiento urbano de los últimos años hoy no se tiene la capacidad. El agua es un derecho primario, es vital para vivir de forma digna”, indicó Turbay.

Canalización de nueve canales para mejorar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones en Cartagena

Con el propósito de mejorar el sistema de drenaje pluvial y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay invertirá, con recursos del crédito, en la intervención de nueve canales mediante obras de canalización en concreto, que comprenden aproximadamente 6.829 metros lineales, en sectores como Olaya Herrera, La India, Flor del Campo, Paraguay y el Centro Histórico. Estas obras buscan mejorar la conducción de las aguas lluvias y reducir el riesgo de inundaciones.

Estas obras permitirán transformar canales que actualmente presentan condiciones naturales de tierra, barro y acumulación de taruya y maleza, factores que dificultan el flujo adecuado del agua y favorecen la obstrucción de los cauces, especialmente durante las temporadas de lluvias.

La canalización en concreto facilitará la conducción y circulación del agua, mejorará la capacidad hidráulica de estos sistemas de drenaje y contribuirá a disminuir los represamientos y el riesgo de desbordamientos e inundaciones que afectan a las comunidades cercanas.

Asimismo, permitirá contar con estructuras más estables, duraderas y de mayor facilidad para su mantenimiento. “Mejoraremos las condiciones ambientales y sanitarias de los sectores intervenidos y brindaremos mayor tranquilidad a las familias, que históricamente han enfrentado dificultades por acumulación de aguas y afectaciones durante las lluvias”, expuso Turbay Paz.

Mil mejoramientos de viviendas

Otro de las inversiones del crédito serán 1.000 mejoramientos de vivienda en 16 barrios y sectores de Cartagena, entre ellos Pasacaballos, Barú Pueblo, Olaya Herrera, El Pozón, 20 de Julio, Nelson Mandela, Palestina, Puerto Rey, Cartagenita, Omaira Sánchez, Barrios Unidos, El Carmelo, República del Caribe y Boston. Las intervenciones buscan reducir el déficit cualitativo de vivienda y mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiarias.

“Transformaremos las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiarias

mediante el mejoramiento de sus espacios habitacionales, promoviendo hogares más dignos, seguros y adecuados. Estas intervenciones representan mejores condiciones de comodidad, bienestar y calidad de vida, especialmente para comunidades y poblaciones en condición de vulnerabilidad”, explicó el alcalde.

La iniciativa tendrá especial énfasis en hogares de Madres Cuidadoras. Con esta iniciativa, el Distrito busca que el mejoramiento de viviendas se traduzca en cambios concretos en la vida cotidiana de las familias, llevando oportunidades de bienestar y dignidad a distintos sectores de Cartagena.

Cartagena cuenta con capacidad de pago

El secretario de Hacienda Distrital, Haroldo Fortich González, manifestó su satisfacción por los proyectos que podrán ser financiados con el crédito aprobado y reiteró que Cartagena cuenta con capacidad de pago e indicadores de solvencia y sostenibilidad muy por debajo de los límites establecidos en las leyes 819 y 358 de 2003 para dar vía libre al endeudamiento.

“El recaudo de impuestos distritales muestra una senda de crecimiento sostenido. En 2024, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se proyectaban ingresos de $4,4 billones para la vigencia 2027 y hoy, en la actualización del MFMP presentada con el proyecto de presupuesto, los ingresos para el próximo año aumentaron a $4,8 billones, es decir, $400.000 millones más de lo que determinamos a inicios de este Gobierno”, afirmó el secretario Fortich.

A estos resultados financieros se suma la confianza de las entidades calificadoras. La solidez institucional de Cartagena fue respaldada con la ratificación de su calificación de riesgo crediticio AA (de muy alta calidad crediticia) por parte de Fitch Ratings, el 4 de mayo de 2026, actualmente vigente.

La aprobación de esta operación de crédito se incorpora a una agenda de inversión que supera los $6 billones durante el periodo 2024-2027 y que comprende proyectos de infraestructura social, vial, educativa, sanitaria, deportiva y turística. La Administración Distrital ha recurrido a mecanismos de financiación y al fortalecimiento de su capacidad de gestión para respaldar obras de gran escala y ampliar el alcance de la inversión pública.

Finalmente, ahora la Administración Distrital continuará con las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para poner en marcha los proyectos priorizados y avanzar hacia su ejecución, de manera que estas inversiones se traduzcan en soluciones concretas para las comunidades de Cartagena.