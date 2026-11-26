Tras evidenciar su presunta participación en el hurto a un ciudadano paraguayo en Cartagena, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) judicializó a una mujer de 22 años.

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Los hechos investigados se registraron el pasado 20 de noviembre en un hotel del sector de Bocagrande en el que se hospedaba una pareja; y del cual poco después salió sola la mujer, presuntamente a comprar comida. Este proceder llamó la atención de los trabajadores del lugar quienes intentaron comunicarse por teléfono con el extranjero.

En la habitación fue encontrado el hombre en estado de inconsciencia por sustancias químicas. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, logrando capturar a la presunta responsable quien, se cree, se identificó con un documento falso. También le habrían encontrado en su poder el celular de la víctima.

La Fiscalía General de la Nación imputó a la señalada responsable los delitos de hurto calificado agravado y falsedad personal. Cargos que no fueron aceptados. Por disposición judicial la detenida deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.