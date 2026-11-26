¿A quiénes les subirá el recibo de la luz? ABC de la nueva resolución CREG 101 120 de 2026. Getty Images

La Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración (ACAIRE) solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) revisar la metodología utilizada para establecer las metas individuales de consumo eléctrico, con el propósito de incluir variables climáticas que reflejen las condiciones de cada región, especialmente las del Caribe colombiano.

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La organización considera que calcular los objetivos de ahorro a partir de la mediana del consumo registrado durante los últimos 12 meses, sin tener en cuenta las variaciones de temperatura entre los periodos comparados, puede generar metas que no correspondan a las necesidades reales de energía de los usuarios.

Roberto D’Anetra Novoa, integrante de la junta directiva de ACAIRE, explicó que las temperaturas exteriores influyen directamente en el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. Cuando aumenta el calor, los sistemas deben trabajar frente a una mayor carga térmica y pueden perder eficiencia, lo que eleva el consumo eléctrico incluso si se mantienen los mismos horarios de uso.

Según las estimaciones técnicas citadas por la asociación, cada grado Celsius adicional podría representar un incremento de entre 3,5 % y 5 % en el consumo de estos equipos. Así, una variación de tres grados en la temperatura ambiente promedio mensual podría elevar el gasto energético entre un 12 % y un 15 %, aun cuando los usuarios mantengan sus hábitos de utilización y mantenimiento.

Ante este panorama, ACAIRE propuso incorporar indicadores como los Grados-Día de Enfriamiento (Cooling Degree Days), una herramienta utilizada para medir la influencia de las condiciones climáticas sobre la demanda energética de las edificaciones.

La asociación considera que este ajuste permitiría establecer referencias de consumo más acordes con las características de cada territorio y comparar de manera más precisa el gasto eléctrico histórico con el registrado durante la aplicación de las medidas de ahorro. También pidió a la CREG contar con el acompañamiento técnico del gremio para revisar estos criterios.