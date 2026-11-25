Desde el 25 hasta el 27 de noviembre, el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias recibe el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Esta edición marca un hito para el sector porque por primera vez agotó sus cupos una semana antes de empezar, con cerca de 4.000 asistentes previstos, la mayor convocatoria de su historia. Además, representa el primer gran espacio de diálogo directo entre los constructores, financiadores y el nuevo Gobierno nacional.

La propuesta central del gremio es convertir las ideas y los planes en obras reales mediante compromisos puntuales, cada uno con una persona o entidad responsable y una fecha definida.

La dirigencia del sector sostiene que una obra solo cumple su propósito cuando está terminada y no cuando apenas se anuncia, por lo que llegan a la cita con un diagnóstico honesto, disposición para trabajar en conjunto, propuestas para sacar adelante lo que ya está en marcha, conseguir recursos para lo que viene y contar con reglas estables para quienes invierten.

En el balance que presenta el sector, conviven avances importantes con preocupaciones de fondo. Por un lado, las concesiones viales de cuarta generación (4G) alcanzan un 93 % de avance en 30 proyectos, con una inversión de $67 billones, mientras que las obras de 4G y 5G que se ejecutan actualmente respaldan más de 37.500 empleos.

Por otro lado, el gremio advierte que el dinero destinado a la infraestructura de transporte pasó de representar cerca del 3 % del tamaño de la economía (el PIB) hace diez años a ubicarse alrededor del 1 %. Reducir esa diferencia sin cargar más el presupuesto del Estado será uno de los puntos centrales de discusión.

La programación de tres días reúne a autoridades nacionales, regionales y locales. El miércoles, tras la apertura de los directivos de la CCI, están previstas las intervenciones de la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe; los responsables de Invías, Cormagdalena y la Aerocivil, junto a los gobernadores del Valle y Antioquia, Dilian Francisca Toro y Andrés Julián Rendón.

Durante la tarde, los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Manizales expondrán cómo van sus planes de obras, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablará sobre el avance del metro.

El jueves la agenda amplía el foco hacia áreas que hoy ganan peso dentro del gremio, como los centros de datos y el transporte de carga por vía férrea, con participación de actores como Amazon Web Services y Transferport.

Ese día también intervendrán organismos internacionales de crédito como el BID, el Banco Mundial, KfW, CAF y el Fondo Verde para el Clima para explicar qué condiciones necesitan para ampliar sus inversiones en Colombia.

El viernes comenzará con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, en una conversación enfocada en lo que espera el sector privado frente al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La jornada incluirá una charla con Liliana Villarreal, directora de aterrizaje y recuperación de la misión Artemis II, y un análisis sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos en infraestructura con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y la embajadora María Consuelo Araújo. A las 5:00 p. m. se darán a conocer los Compromisos de Cartagena, y el cierre está proyectado con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella.