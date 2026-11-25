Puigdemont regresará a Cataluña el 12 de diciembre: “Volveré sin pedir permiso ni perdón”. EFE/ Alberto Estevez / Alberto Estevez ( EFE )

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que regresará a Cataluña el 12 de diciembre, después de las elecciones generales y tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo: “Volveré sin pedir permiso ni perdón”.

Puigdemont tiene previsto volar desde Bruselas hasta Barcelona ese día y dirigirse “directamente” al Parlamento catalán, donde se organizará un “acto institucional”, según ha explicado en una rueda de prensa convocada en el Press Club de Bruselas, cerca de la sede de la Comisión Europea y el mismo escenario donde ofreció su primera comparecencia tras su huida a Bélgica en octubre de 2017.

Nueve años en Bélgica

El expresidente catalán ha expuesto sus planes para retornar a España “3.315 días después de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española”, ha señalado.

“Nueve años después, después de tres intentos de extradición, de impedir investiduras a la presidencia de la Generalitat, de impedir que nos presentáramos a las elecciones europeas, de retirarnos fraudulentamente nuestra inmunidad parlamentaria, de espiarnos y difamarnos, España ha fracasado en su propósito y volveré a mi país, a Cataluña, sin haberles de pedir permiso ni perdón y sin haber renunciado a nada”, ha declarado.

“Gracias a los derechos garantizados por las instituciones europeas y a la garantía de independencia de sus tribunales, hemos podido derrotar tanto al Estado español como a la ultraderecha española presentada como acusación particular”, ha añadido Puigdemont sobre la aplicación definitiva de la Amnistía.

“Una ley que no querían ni el Partido Popular, ni Vox, ni el PSOE. Una ley que nos decían que era inconstitucional y que no pasaría los filtros europeos mientras España gritaba: ‘Puigdemont a prisión’, ha destacado el líder independentista en su concurrida comparecencia.

Su vuelta como “activo del independentismo”

“Lo que no quiero es que la estancia en el exilio de la institución destituida por el (Artículo de la Constitución) 155, ni mi vuelta, estén al servicio de un único partido, aunque sea el mío”, ha indicado al ser preguntado sobre el por qué de la fecha elegida para su vuelta.

Puigdemont ha considerado que su regreso es un “activo del conjunto del independentismo”.

En este sentido, ha apelado a la “unidad del independentismo” catalán, un movimiento que, según ha admitido, “hoy no está unido”. “Hoy estamos más divididos, una parte del independentismo se ha comprometido a avinagrar las relaciones y ha encontrado colaboradores en ese discurso”, ha subrayado.

Puigdemont ha evitado aclarar su futuro político y se ha limitado a explicar que asistirá al primer pleno de la cámara catalana posterior a su recibimiento, que se celebrará la semana del 14 de diciembre, así como a convocar otra comparecencia ante los medios el día 17 para exponer su estrategia política.

“Todo el mundo que venga (...) sabrá lo que tengo ganas de decir”, ha afirmado el líder de Junts, quien no ha querido dar más detalles sobre qué rol asumirá después, más allá de asegurar que recorrerá los pueblos y ciudades de Cataluña para “escuchar a la gente y pisar la calle” después de nueve años en los que “las cosas han cambiado mucho”.

“Después de este período yo determinaré lo que haré políticamente hablando. Dicho esto, desde mucho antes de dedicarme a la política, yo he sido una persona comprometida con la independencia de Cataluña. Y lo seguiré estando, ejerza la función que ejerza”, ha concluido.

Punto y final

Puigdemont ha agregado que su vuelta llegará “nueve años después del inicio de una represión y una ofensiva feroz y carente de toda razón jurídica contra el movimiento democrático y pacífico por la independencia de Cataluña”, y ha agregado que el Estado español “ha renunciado a su propósito de encarcelar y humillar a quien para ellos es la máxima representación de la derrota que sufrieron el 1 de octubre de 2017”.

El pasado lunes, el Supremo archivó el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig -que también huyeron- y les exime de toda responsabilidad penal por los hechos derivados del procés.

De ese modo se puso punto y final al caso y se dio la luz verde definitiva para el regreso a Cataluña del expresidente y para que pueda volver a presentarse a unas elecciones.

Todo ello tras la sentencia a mediados del pasado julio del Tribunal de Justicia de la UE que consideró que la ley española de amnistía era conforme al derecho comunitario.