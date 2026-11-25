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Propuesta para elevar el umbral de una constituyente abre debate entre sectores políticos

Este miércoles, 25 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel y el exministro Antonio Sanguino debatieron sobre la propuesta de algunos sectores políticos para aumentar el porcentaje de participación necesario para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Durante la conversación, confrontaron sus visiones sobre la protección de la Constitución de 1991, los riesgos y las garantías que implicaría una reforma constitucional.

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