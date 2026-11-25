Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que alias El Wey y alias El Negrito, asesinaron a un hombre el 23 de febrero de 2025, en el barrio Loma Fresca del municipio de Clemencia (Bolívar).

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Según la investigación, los procesados sentenciados, de 30 y 32 años; respectivamente, se encontraban en una gallera, presenciando una pelea de gallos, cuando se encontraron con la víctima con quien habían sostenido rencillas recientemente.

El ciudadano, de 34 años, al percatarse de la presencia de los dos hombres huyó del lugar y se refugió en su vivienda. Hasta allí llegaron los ahora sentenciados quienes en compañía de otra persona accionaron un arma de fuego contra el hombre.

Pruebas testimoniales, reconocimientos fotográficos y entrevistas, entre otras labores de policía judicial lideradas por un fiscal de la Unidad de Vida identificaron e individualizaron a los agresores.

En ese sentido, un juez de conocimiento condenó a los dos hombres a 33 años y 3 meses de prisión como coautores del delito de homicidio agravado, además de ser inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta.

Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.