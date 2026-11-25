Grupo Éxito informa que, de acuerdo con el reporte de las autoridades competentes, la situación presentada en el almacén Éxito en Cartagena ha finalizado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Nos da tranquilidad saber que todas las personas que permanecían retenidas han sido liberadas y se encuentran a salvo. Expresamos nuestra solidaridad con nuestros colaboradores, clientes y sus familias, sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre y queremos reiterarles que su vida, seguridad y bienestar están por encima de cualquier otra consideración y son nuestra mayor prioridad.”

La cadena de almacenes agradece a la Presidencia de la República, a las autoridades y a la Fuerza Pública por su labor, compromiso y coordinación durante la atención de esta situación. Reconocen el trabajo de todas de las personas que hicieron posible que quienes permanecían retenidos hoy estén a salvo y puedan reencontrarse con sus familias. Asimismo, agradecen a los equipos por la fortaleza y compromiso que demostraron durante estos momentos difíciles.

“Nuestros esfuerzos están concentrados en estar cerca de quienes vivieron esta situación y de sus familias, acompañándolos y brindándoles el apoyo que necesitan.”

El almacén Éxito Cartagena abrió nuevamente sus puertas y esperan a sus clientes con la cercanía y la disposición de siempre, y agradecen las muestras de solidaridad y confianza que les brindado y reafirman el compromiso con la vida, la seguridad y el bienestar de las personas.