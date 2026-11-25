Los aprendices de los talleres de Albañilería y Pintura de la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) participaron en un intercambio académico y práctico en Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay, en el marco de la IV Capacitación en Conservación de Colecciones Arqueológicas e Históricas Metálicas.

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La experiencia se desarrolló entre el 17 y el 21 de noviembre de 2026, como parte de las acciones de cooperación internacional impulsadas entre ambas instituciones, a partir del hermanamiento suscrito en marzo de 2026 con Colonia del Sacramento, con el fin es propiciar espacios para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de los aprendices en torno a la protección, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural.

Durante las jornadas de formación, desarrolladas en el Frontón de Pelota, ubicado en el histórico complejo del Real de San Carlos, los participantes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas en materia de conservación de bienes arqueológicos metálicos.

El curso fue dictado por los especialistas Jaime Mujica y Marcelo Díaz, con el apoyo y acompañamiento del equipo del Laboratorio de Conservación de la Escuela Taller Manuel Lobo.

En este espacio, los aprendices se acercaron a procedimientos técnicos de limpieza, inhibición y consolidación de elementos arqueológicos, mediante actividades teórico-prácticas que les permitieron comprender la importancia de los procesos especializados para la preservación de las colecciones históricas y arqueológicas.

La experiencia formativa también incluyó recorridos culturales y académicos por las ciudades de Montevideo y por el casco histórico de Colonia del Sacramento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al igual que Cartagena de Indias, así como visitas al complejo del Real de San Carlos, a los espacios Portugués y Español del Museo de Colonia y su Reserva Arqueológica. Estos espacios permitieron reconocer el valor histórico y cultural de la ciudad, acercarse a sus procesos de conservación patrimonial y comprender cómo los oficios tradicionales contribuyen a mantener vivo el legado de las comunidades.

Como antecedente de este intercambio internacional, los aprendices participaron previamente en Cartagena de Indias en el curso teórico-práctico “El Patrimonio Arqueológico en Cartagena de Indias, más allá de las Murallas y el Castillo”, además de vincularse a las excavaciones arqueológicas realizadas en los baluartes de San Pedro Mártir y Santiago Apóstol, en el marco del Programa de Arqueología Preventiva asociado al proyecto de restitución de tendales. Este proceso permitió fortalecer sus conocimientos sobre el patrimonio arqueológico de Cartagena y prepararlos para ampliar sus experiencias de aprendizaje en el contexto internacional.

La delegación de Cartagena de Indias estuvo encabezada por Sandra Schmalbach, directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias, quien acompañó este proceso de intercambio y formación internacional. Esta experiencia fue posible gracias al respaldo y la gestión del alcalde mayor de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, quien impulsó las condiciones institucionales para hacer realidad este encuentro de cooperación, orientado al fortalecimiento de las capacidades de los aprendices y a la protección del patrimonio cultural.

“Entre todo el aprendizaje también destacamos especialmente la calidez, hospitalidad y disposición con la que fueron recibidos nuestros aprendices en cada una de las dependencias y espacios visitados, así como la generosidad del equipo anfitrión al compartir sus conocimientos y experiencias. Esta iniciativa reafirma la apuesta de la Escuela Taller por una formación que va más allá del aula y que conecta el aprendizaje con la práctica, demostrando que los oficios tradicionales pueden trascender fronteras y convertirse en herramientas fundamentales para la conservación del patrimonio cultural”, explica Sandra Schmalbach, directora de la Etcar.

El intercambio contó con el acompañamiento del Señor Intendente del departamento de Colonia Guillermo Rodríguez y el apoyo de su equipo de Cooperación Internacional en cabeza del Licenciado Alfredo Martínez, el director de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, el Maestro Eduardo Barale, y la coordinadora académica de dicha Institución Debbie Szwec; instituciones que hicieron posible el desarrollo de esta experiencia de formación y encuentro.

Con esta experiencia, Cartagena de Indias y Colonia del Sacramento continúan fortaleciendo sus lazos de cooperación, unidos por su riqueza histórica y patrimonial, y por el compromiso de formar nuevas generaciones capaces de proteger, conservar y transmitir el legado cultural a las futuras generaciones.