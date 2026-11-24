La División Profesional Del Béisbol Colombiano (Diprobéisbol) confirmó la suspensión del encuentro entre Leones de Barranquilla y Tigres de Cartagena por razones de fuerza mayor.

La División Profesional del Béisbol Colombiano (DIPROBÉISBOL) se permite informar a la opinión pública, a los aficionados y a los medios de comunicación que, ante la situación de orden público que se presenta en el sector de La Castellana, en la ciudad de Cartagena, y que actualmente está siendo atendida por las autoridades competentes, ha tomado la decisión de suspender, por razones de fuerza mayor, el encuentro programado para hoy, martes 24 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., entre las novenas de Leones de Barranquilla y Tigres de Cartagena, en el Estadio 11 de Noviembre – Abel Leal.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta las circunstancias de seguridad y las restricciones de movilidad sobre la avenida Pedro de Heredia, una de las principales vías de acceso al escenario deportivo, como consecuencia de los hechos que se registran en dicho sector de la ciudad.

Para Diprobéisbol es prioritario velar por la seguridad y la integridad de los peloteros, cuerpos técnicos, personal operativo, medios de comunicación y, por supuesto, de todos los aficionados que acompañan nuestro campeonato.

Una vez superada esta situación y restablecidas las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad deportiva, DIPROBÉISBOL dará a conocer oportunamente la nueva fecha y hora en que será disputado el encuentro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La División Profesional del Béisbol Colombiano expresa su solidaridad con las personas y familias afectadas por esta situación y confía en que las gestiones adelantadas por las autoridades permitan una pronta y favorable solución, salvaguardando la vida y la integridad de todas las personas involucradas.

Agradecemos la comprensión de nuestros aficionados, equipos, patrocinadores, aliados comerciales y medios de comunicación ante esta decisión, adoptada de manera responsable y teniendo como principal consideración la seguridad y el bienestar de todos.