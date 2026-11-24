Secretario del Senado sobre los títulos de congresistas: “no es competencia nuestra verificarlos”
Diego González, secretario general del Senado, aclaró que no es su competencia revisar la veracidad de los títulos en las hojas de vida de los legisladores.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...