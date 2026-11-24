Paseo Centro Comercial Paseo de la Castellana cierra ingreso por la Avenida Pedro de Heredia

La Administración del Centro Comercial Paseo de la Castellana se permite informar a la opinión pública, que expresan la solidaridad con los clientes, trabajadores, vecinos y personal administrativo de Almacenes Éxito Cartagena que opera en sectores aledaños, ante los difíciles hechos de inseguridad que atraviesan.

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Aclararon que Éxito Cartagena es una sucursal diferente a almacén Éxito Castellana que opera dentro de sus instalaciones, las cuales se encuentran prestando servicio con seguridad gracias al acompañamiento permanente de la Policía Nacional y del esquema de vigilancia privada.

Como medida preventiva, se cerró temporalmente el acceso peatonal y vehicular ubicado sobre la Avenida Pedro de Heredia e invitan a los visitantes a hacer uso de las demás entradas habilitadas, las cuales cuentan con control y monitoreo constante.

Rechazan cualquier acto que atente contra la integridad de los ciudadanos, el comercio y la tranquilidad de la ciudad.

Reiteran su compromiso con el bienestar de toda la comunidad cartagenera y agradecen la comprensión ante estas medidas preventivas.