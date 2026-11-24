Gustavo Paterson, padre de Luis Miguel Paterson, el joven asesinado en circunstancias que aún son materia de investigación el pasado 15 de noviembre, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que agilicen las labores investigativas y materialicen la captura del presunto responsable del crimen.

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“Esta es una cuestión que tenía podía pasar (…), mi hijo era un deportista que no se metía con nadie”, manifestó Paterson, al recordar a su hijo y exigir justicia por su muerte.

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el hecho ocurrió cuando el joven llegó a un establecimiento comercial del barrio La Princesa con la intención de comprar bebidas.

En ese lugar habría sido abordado por un sujeto que le disparó en tres ocasiones. Uno de los proyectiles impactó en su pierna y le provocó una grave hemorragia que le impidió llegar con vida al centro asistencial.

Ante lo ocurrido, Paterson dirigió su petición al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para que acompañe el llamado de la familia y se agilicen las acciones que permitan identificar, capturar y poner a disposición de la justicia al presunto responsable.