“El acuerdo de paz fue un fracaso lamentable”: Enrique Gómez a 10 años de la firma con las Farc

Enrique Gómez Martínez, senador de Salvación Nacional, estuvo en 6AM W para hablar acerca de los 10 años de la firma del acuerdo de paz en Colombia y reveló que en 2028 presentará proyecto para acabar con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

“¿Qué proponemos? Cerremos eso en marzo de 2028 con los macrocasos y subcasos que tengan resolución de conclusiones y pongamos jueces trabajadores, liberemos los 2.400 comparecientes sin resolución de su situación jurídica y dejemos a los 320 máximos responsables en cabeza de un tribunal”.

Además, el senador añadió que frente a la ejecución de este Alto Tribunal: “La JEP tiene cuatro sentencias en este momento, una por secuestro contra las FARC, en donde los criminales no han pagado un día de cárcel y se han burlado de la sociedad colombiana”.

“Entonces, mantener un tribunal de veinte magistrados a 81 millones de pesos durante 5 años de 20, 28 y 30 millones, con lo que ha pedido la JEP, un billón de pesos para esos veinte magistrados, es un despropósito”.

Esta iniciativa legislativa, por ser de carácter constitucional, tiene que pasar por un total de 8 debates para que pueda ser llevado como ley y modifique el acto que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Escuche el fragmento la entrevista con Enrique Gómez aquí: