Un par de hombres que estarían involucrados en abusos sexuales contra dos menores de edad fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Los hechos ocurrieron de manera independiente en los municipios de San Juan Nepomuceno y Cartagena (Bolívar).

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Uno de los investigados es un hombrede 55 años quien duranteseis años habría sometido a vejámenes a la hija de un familiar suyo.Según la investigación, las agresiones iniciaronen 2020 cuando la niña tenía seis años, y se habrían prolongado hasta cuando cumpliólos 12.

Los hechos se registraron en el barrio Centro de San Juan Nepomuceno, y fueron denunciado por familiares de la víctima. Esto permitió que el pasado 5 de noviembre el hombre fuera capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.

De otra parte, fue asegurado el trabajador de un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Silencio en Cartagena. Se trata de un tendero de 31 años quien, entre octubre y noviembre de 2021, habría accedido en, al menos, cinco oportunidades a una menor de edad de 12 años, que iba al local para comprar víveres.

Vecinos que se percataron de lo sucedido alertaron a los familiares de la víctima quienes pusieron el caso en conocimiento de las autoridades. Uniformados de la Policía Nacional detuvieron al hombre el pasado 7 de noviembre en Cartagena.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, con delitos de acceso carnalviolento con menorde 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Además de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Cargos que los dos hombres rechazaron