La base del cráneo concentra estructuras esenciales para la visión, el movimiento y otras funciones neurológicas. Cuando una lesión tumoral se desarrolla en esa región, el principal desafío no es únicamente llegar hasta ella, sino establecer una ruta quirúrgica que permita trabajar con la mayor precisión posible. La trayectoria profesional del neurocirujano Dieb Maloof incluye procedimientos asociados con esa complejidad anatómica en Barranquilla.

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Entre los casos descritos en su reseña médica figura el abordaje de un tumor gigante de base de cráneo, con extensión hacia los lóbulos frontal y temporal. Para esa intervención se empleó una craneotomía frontoorbitocigomática, una vía de acceso quirúrgico que utiliza referencias del hueso frontal, la órbita y el arco cigomático. La elección de una técnica de este tipo depende de la localización de la lesión y de la valoración del equipo tratante.

La planificación preoperatoria reúne estudios de imágenes, análisis de las relaciones entre el tumor y las estructuras vecinas y una evaluación individual de riesgos. En la neurocirugía contemporánea, herramientas de magnificación y orientación anatómica pueden complementar ese proceso. Sin embargo, ningún dispositivo elimina por completo los riesgos ni sustituye el criterio clínico de los especialistas.

La experiencia institucional reseñada por Maloof se sitúa en el Centro de Neurociencias de la Clínica Misericordia Internacional, donde se reporta la incorporación de exoscopia robótica tridimensional, neuronavegación y tomografía intraoperatoria O-Arm. Estas tecnologías tienen funciones diferentes: mejorar la visualización, apoyar la orientación espacial y aportar imágenes durante determinados procedimientos.

Los casos de base de cráneo también ponen de manifiesto la necesidad de coordinar el trabajo entre distintas disciplinas. La evaluación neurológica, la anestesia, la neuroimagen y los cuidados posteriores forman parte de una atención que no se limita al momento de la operación. Cada decisión debe responder a las características de la lesión y a las condiciones del paciente.

Al abordar el tema desde su trayectoria, el Dr. Dieb Maloof permite explicar uno de los retos más exigentes de la especialidad: acceder a regiones profundas sin perder de vista la preservación funcional. Se trata de intervenciones cuyo abordaje depende de las condiciones de cada paciente: comprender su complejidad implica reconocer el valor de la planificación, la anatomía y los recursos humanos y tecnológicos que confluyen en el quirófano.