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SIMIT dice que devolución de fotomultas no será automática; camioneros protestan por cobros ilegales

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Sandra Tapias, representante del SIMIT, y Juan Carlos Bobadilla, vocero de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), expusieron sus posiciones frente a la polémica por las fotomultas en Colombia. Mientras el SIMIT insistió en que una eventual devolución de los recursos debe cumplir un debido proceso, los transportadores denunciaron que se siguen registrando comparendos con cámaras que, según aseguran, no cuentan con autorización.

Juan Carlos Bobadilla, vocero de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), aseguró que la preocupación del gremio no se limita a los 7,5 millones de comparendos que están bajo cuestionamiento, sino que el problema continúa. Según afirmó, se habrían sumado cerca de 1,5 millones de nuevas sanciones en condiciones similares.

El representante de los transportadores cuestionó que estas multas sigan ingresando a los registros del SIMIT y del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), pese a que, según indicó, algunas cámaras no estarían autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“No se puede permitir más que sigan subiendo multas no legales impartidas por cámaras que no están autorizadas”, manifestó Bobadilla, quien pidió que las entidades involucradas asuman responsabilidades y garanticen que la información registrada corresponda a sanciones legales.

SIMIT responde: la devolución no es automática

Frente a los reclamos de los conductores, Sandra Tapias, representante del SIMIT, explicó que la Superintendencia de Transporte, durante la administración anterior, abrió investigaciones a 36 organismos de tránsito del país, proceso que continúa bajo el actual Gobierno.

La funcionaria aclaró que todavía deben surtirse las etapas correspondientes antes de que se puedan adoptar decisiones sobre los comparendos cuestionados y una eventual devolución de los recursos.

«Esto tiene todo un debido proceso que se debe cumplir», señaló.

Tapias también precisó que el SIMIT no impone comparendos ni multas. Su función es administrar el sistema de información en el que los organismos de tránsito del país cargan los registros de las sanciones.

En cuanto a las cámaras de fotodetección, explicó que la habilitación es competencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mientras que la operación corresponde a los organismos de tránsito territoriales.

Por eso, indicó que la Agencia debe informar cuáles dispositivos están autorizados para que el SIMIT pueda realizar las verificaciones correspondientes y determinar qué información debe recibir de las autoridades de tránsito.

Transportadores cuestionan el destino de los recursos

Otro de los reclamos de la Asociación Colombiana de Camioneros tiene que ver con el uso de los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito.

Bobadilla cuestionó que, a pesar de los millonarios ingresos, no se evidencien suficientes inversiones en infraestructura vial y seguridad para los ciudadanos.

El dirigente gremial sostuvo que las normas de tránsito deben tener como propósito principal proteger la vida y no convertirse en un mecanismo de recaudo o negocio para particulares.

Gremios participarán en la reforma al Código Nacional de Tránsito

Durante la entrevista, el vocero de la ACC también confirmó que la asociación participa en la estructuración de una propuesta para reformar el Código Nacional de Tránsito.

Según explicó, el gremio espera que la discusión en el Congreso de la República permita construir una normativa más moderna y justa, que revise el funcionamiento de las fotomultas, el destino de los recursos y la participación de operadores privados.

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